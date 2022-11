Roban botellas de vino valoradas en 150.000 euros del restaurante Coque

Unos ladrones robaron el pasado puente de madrugada más de 120 botellas de vino premium, valoradas en 150.000 euros, de la bodega del restaurante Coque de Madrid, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, han confirmado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

El robo en este local, regentado por el chef Mario Sandoval, situado en la calle Marqués Riscal número 11, tuvieron lugar posiblemente la noche del sábado al domingo, aunque los hechos fueron denunciados en comisaría ayer martes a las 16:45 horas, que el local estuvo cerrado el domingo y el lunes 31.

Los asaltantes accedieron primeramente a una farmacia que lleva un mes en desuso. Desde una ventana trasera de la botica entraron al patio del restaurante y desde allí forzando la puerta trasera de su interior. Además, lograron inutilizar el sofisticado sistema de seguridad, por lo que la alarma no saltó.

Además, los 'cacos' lograron inutilizar el sofisticado sistema de seguridad, por lo que la alarma no saltó. "Ha sido un robo de gran precisión. Supongo que tendrán inhibidores", ha manifestado a los medios Rafael Sandoval, sumiller del restaurante y hermano del chef Mario Sandoval.

La Policía Nacional investiga ahora este robo y dar con los ladrones, que podría pertenecer a una banda que se dedica a este tipo de hechos por encargo. Creen que podrían haber merodeado por la zona o comer en el local días antes.

Rafael Sandoval ha querido mandar un mensaje "de alerta" a sus compañeros restauradores y bodegueros. "Hay que comprender que hay un mercado negro en el mundo del vino y no hay que comprar a casas no oficiales. Esto hay que comunicarlo para que no suceda más. Somos una de las bodegas más importantes que hay en España y tenemos muchas medidas de seguridad, con imágenes que ya están en poder de la Policía", ha indicado.

Por último, el sumiller del restaurante madrileño, que está aún determinadno el valor real de lo robado, se ha mostrado "preocupado y dolido" por lo ocurrido, "no por un tema económico", sino porque algunas botellas sustraídas pertenecían a su abuelo Coque de añadas muy viejas como la de 1925 ó 1936. "Tenemos gran amargura por desprendernos de estas botellas que tanto aprecio las teníamos", ha finalizado.

Este no es el primer robo en los últimos años en las bodegas de restaurantes con estrella Michelin en España, ya que en octubre de 2021, una pareja, una mujer de 29 años y nacionalidad mexicana, y un hombre de 47 años con doble nacionalidad rumana y neerlandesa, robaron en el restaurante cacereño de Atrio, tres estrellas Michelin, donde sustrajeron botellas por valor de 1,6 millones de euros, entre ellas un Château d'Yquem de 1806, valorada en 310.000 euros.