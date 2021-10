Iván Redondo asegura que Sánchez le ofreció ser ministro y él lo rechazó

El exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha insistido este domingo que se marchó voluntariamente de Moncloa y que el líder del Ejecutivo le ofreció ser ministro al plantearle su salida, pero que optó por "saber ganar, saber perder y saber parar".

"Tiene que ver con vaciarte y con los diferentes momentos. No es novedoso. Hubo tres momentos en los que yo fui planteando mi salida", ha explicado en una entrevista en el programa Lo de Évole, recogida por Europa Press, sobre los motivos que le llevaron a dejar de ser asesor del presidente.

Preguntado por un ejemplo de una gran decisión que haya llevado a cabo durante estos años, Redondo ha hecho referencia a su salida. "Marcharme. Decidí parar, paré. Se lo expliqué al presidente, lo entendió", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que "está en contacto" con Sánchez y con varios ministros.

Sobre su relación con el presidente, Redondo la ha calificado de "especial y sagrada". "Te diré que yo le deje entrar en mi vida y él en la suya. Y esto es importante porque no necesariamente tienes que ser amigos de verdad, en nuestro caso sí lo es", ha apostillado.

PACTO CON PODEMOS Y LOS INDULTOS. Acerca del pacto con los socios minoritarios del Gobierno que permitió a Sánchez, finalmente, la investidura y, concretamente, sobre las declaraciones relacionadas con que perdería el sueño con Pablo Iglesias en La Moncloa, Redondo ha asegurado que fue "un momento de negociación" y que "no tiene más".

"En todo momento la prioridad del presidente fue formar Gobierno", ha aseverado, mientras ha añadido que "son dos partidos que proceden de tradiciones distintas" y que "hubiese estado muy bien que se hubiera formado antes (el gobierno)".

Preguntado por las contradicciones del presidente y, en este caso, sobre los indultos a los líderes independentistas, el consultor político ha defendido que "cada decisión que ha tomado Sánchez ha sido siempre por plantear un factor reparador". A pesar de que "las cifras no eran buenas", ha comentado, "sin embargo, ha sucedido y la vida sigue y se ha superado una etapa".

En este contexto, ha aprovechado para elogiar a Sánchez: "Es un ejemplo de cifras en las que un político saldría corriendo por la puerta y ahí tienes un presidente que no lo ha hecho".

ELECCIONES MADRILEÑAS: "ERA IMPOSIBLE". Redondo también se ha pronunciado sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebraron el pasado 4 de mayo: "Era imposible", ha reconocido.

"Apenas había un 1 por ciento de ganar", ha deslizado para después explicar que "la política es un poco como la Formula 1. Mi trabajo es el de ser un ingeniero y, a veces, el coche no va y puedes tener un gran piloto". No obstante, ha recordado que el que fuera candidato socialista, Ángel Gabilondo, ganó las anteriores elecciones.

Asimismo, sobre el detonante de estos comicios autonómicos, la moción de censura al gobierno de Murcia, Redondo ha asegurado que la decisión se le comunicó el mismo día. "Para mi fue llamativo, fue un movimiento que no funciono y no participé", ha recalcado.

No obstante, entiende que el ahora ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no se lo comunicara porque "es una cuestión de partido". "No me fastidió, pero me sorprendió", ha zanjado sobre este asunto.

Por último, sobre el encuentro con del presidente con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la OTAN, ha justificado que fue "un primer contacto" entre ambos mandatarios y ha argumentado que su "incidencia en este tipo de acciones es bastante mínima" al tratarse de asuntos de política exterior. Eso sí, ha asegurado que "son momentos que suceden" y que "cada vez hay mejor relación con Estados Unidos".