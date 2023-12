José de Cora: "Mi redactor jefe no me creía al avisar del atentado de Carrero Blanco"

Quiso la casualidad que el vicepresidente y consejero editorial de El Progreso fuera el primer periodista en llegar a la escena del crimen de Carrero. Por aquel entonces era un veinteañero redactor de la agencia Efe, en el nº5 de la calle Ayala, a dos manzanas de Claudio Coello. "Esa mañana al redactor jefe lo avisaron de una explosión y en principio se pensó en el gas, pues en el Madrid de aquella época había muchas, en los puentes sobre todo", explica De Cora, quien salió pitando y en 5 minutos llegó al lugar.

Las imágenes del cráter por la explosión, son dramáticas.

Se veía el humo y todavía no habían acordonado la zona, lo que me permitió llegar al impresionante socavón en mitad de la calle, de unas dimensiones que no parecían a causa del gas. Era el único allí hasta que comenzó a venir gente y también el jefe de prensa de Cruz Roja, Rafael Escamilla, periodista sevillano y muy popular por su programa de TVE Manos al volante, quien pudo entrar en el convento para luego salir diciendo: "Está Carrero Blanco, está Carrero Blanco". El tuvo la exclusiva, los guardias civiles seguramente lo conocían y así pudo acceder al edificio.

¿Pudo avisar usted del hecho?

Me colé en una peluquería, desde donde me dejaron telefonear. El redactor jefe, Manuel Rodríguez Mora, me preguntaba por los coches afectados, 50, y por los heridos, 20 personas, pero no me quería creer lo de Carrero, cuyo coche había dañado la cornisa al salir volando. En principio se reía aunque a los cinco minutos lo llamaron del Ministerio de Información y Turismo confirmando que había habido un atentado y pasarían nota. Entre tanto, resultó un poco frustrante que fuera Europa Press la que difundiera primero la noticia pues yo y Efe la tuvimos antes en la mano.

Son momentos profesionales que no se olvidarán pero, ¿había coincidido antes con Carrero Blanco?

Aquella mañana la tengo presente con mucha viveza, como la muerte de Franco. Llevaba dos años en Efe y lo había visto en El Escorial en una reunión de altos mandos y falangistas con Torcuato Fernández Miranda. Se presentía la desaparición de Franco y no querían que se supiera mucho del encuentro, solo estábamos Efe y Pyresa.

¿Comparte que todo lo que rodeó el crimen y las circunstancias son harto sospechosas?

Dan pie a que, 50 años después de los hechos, nos permitamos hacer todo tipo de especulaciones. Esa imagen de Kissinger saliendo el día anterior de la reunión con Carrero Blanco, indicando aparentemente que no había nada que hacer. Se especula también con que los EE.UU. no estaban por la labor de que España fabricara armamento atómico y, por cierto, tenía al frente del Instituto de Estudios Nucleares al lucense Armando Durán.

El atentado de Eta fue en todo caso complejo y muy osado.

No he investigado ese tema, supongo que solo los protagonistas pueden arrojar luz sobre ello pero es difícil de creer que solo Eta pudiera planificarlo. ¿Fue el brazo ejecutor de un encargo? La intención primera de secuestrar a Carrero se transformó de la noche a la mañana en asesinarlo. Hasta el explosivo era el utilizado por el ejército de EE.UU., lo que no quita que los asesinos pudieran haberlo adquirido o robado.

¿El momento y el personaje eran incómodos a muchas bandas?

Se ha apuntado a personajes más altos por el crimen y sin duda para muchos era un personaje no deseable en el futuro de España.

Y le sucedería Arias Navarro, jefe de los servicios de inteligencia...

Ocurrió lo mismo con el atentado de Canalejas, asesinado en 1912 en la Puerta del Sol. El que tenía responsabilidades era Romanones y a la postre sería el próximo presidente del Gobierno.

¿Qué hizo tras el atentado?

Creí que pondrían el estado de excepción y me tocaría guardia, fastidiándome la Navidad pero todo estuvo tranquilo y el 21 me vine a comer el turrón a Lugo