Un hombre recupera su casa mientras los okupas estaban en Ibiza de vacaciones

La decisión de alquilar su piso de manera informal a un conocido, sin contrato, le salió muy cara a Manuel Márquez, el dueño de una vivienda de Mataró (Barcelona) que acaba de recuperar su casa tras seis años de lucha. Lo ha hecho por las bravas, aprovechando que los okupas —sus inquilinos ilegítimos dejaron muy pronto de pagarle y se negaban a abandonar el inmueble— se habían marchado de vacaciones a Ibiza. Tras enterarse por las redes sociales de su viaje, decidió llevar su ofensiva más allá de los juzgados y entrar en el domicilio.

La pareja okupa había instalado una alarma antes de emprender rumbo a las Baleares para evitar ser expulsados. Y lo hicieron pese a no presentar ni contrato de alquiler ni de propiedad. Tras llamar a la compañía, Manuel se encontró con problemas para desactivarla: "Me dijeron que no la podía quitar porque la habían pagado ellos".

Sin amilanarse, decidió entrar igualmente en su casa, rompió la alarma, cambió la cerradura y tapió la puerta del piso. En el interior se encontró la casa sucia y muy deteriorada, según ha denunciado en declaraciones a varias cadenas de televisión. Además, ha explicado que los okupas le hacían la vida imposible a los vecinos y que muchos se han ido del bloque.

Ahora, Manuel teme que puedan denunciarlo por allanamiento de morada o coacciones.