Las principales reacciones al preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos 

El preacuerdo firmado este martes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, para la formación de un Gobierno de coalición ha sido acogido de forma muy diversa por representantes de los distintos partidos políticos.



Estas son las principales reacciones:

-Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha pedido a Sánchez "que se piense muy bien ese preacuerdo y que vuelva a hablar otra vez con los partidos que tenemos experiencia de Gobierno y no somos dudosos en defender la unidad de nuestro país, el Estado autonómico y los servicios públicos y una economía que los financie".



-Yolanda Díaz, diputada de Galicia en Común. "Este acuerdo es para los que no se rinden, para las que no os rendís nunca. Gracias. Un acuerdo progresista para que la mayoría social pueda vivir un poco mejor. No os olvidéis nunca que SÍ SE PUEDE!"

-Ana Pontón, portavoz nacional del BNG ha defendido que es "favorable a dialogar para que haya un Gobierno de progreso", aunque su voto está condicionado "al compromiso con una agenda gallega que no puede seguir esperando más tiempo". Asegura además que el documento acordado entre PSOE y Unidas Podemos es "muy vago" e incluye "generalidades".



-Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de UP. "Hoy es un día histórico. Ahora a dejar lo mejor de nosotros mismos con inteligencia y generosidad para defender los derechos de la gente y construir un país más justo y mejor. Sí se puede".



-Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. "Por fin, sentido común. Frente al avance de los discursos de odio y la extrema derecha, era una obligación llegar a un acuerdo de gobierno progresista. Para hacer políticas sociales urgentes y empezar una nueva etapa de diálogo".



-Íñigo Errejón, líder de Más País. "Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría".



-Alberto Garzón, coordinador federal de IU. "Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede".



-Santiago Abascal, presidente de Vox. "El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional".



-Pablo Casado, presidente del PP. "El PP está con los españoles para representar una alternativa de futuro, alejados de los extremismos, los independentistas y los radicales".