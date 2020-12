Estas son las principales reacciones al discurso de Navidad del rey Felipe VI:

El PSOE ha valorado este viernes el "firme compromiso" del rey con los valores éticos que los ciudadanos reclaman y ha confiado en que Felipe VI siga adelante con la renovación de la institución democrática iniciada desde el principio de su mandato.

Así lo ha manifestado la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, en un mensaje a los medios de comunicación para opinar sobre el discurso de Nochebuena del rey.

En él, el monarca remarcó que "los principios morales y éticos" que la ciudadanía exige en la conducta de sus representantes públicos "obligan a todos sin excepciones" y están "por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".

Narbona ha resaltado el "firme compromiso del rey con los valores éticos que los ciudadanos reclaman de las instituciones", que "están y deben estar por encima de cualquier circunstancia personal o familiar", como dijo el monarca.

"Confiamos en que, según lo que nos decía en su mensaje, siga adelante con la renovación de la institución monárquica iniciada desde el principio de su mandato para convertir a la monarquía parlamentaria de nuestro país en una institución del siglo XXI a plena satisfacción de todos los ciudadanos", ha añadido Narbona.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha elogiado el mensaje de Navidad del rey Felipe VI, por ser el discurso de "esperanza y futuro" que a su juicio necesita España, y ha reivindicado la labor del "monarca" y la "ejemplaridad" que al ser proclamado planteó como guía.

El líder de la oposición ha mostrado este viernes en primera persona su respaldo al monarca en un vídeo difundido a los medios de comunicación, donde asegura que "la Corona" es el "símbolo" de la "continuidad y permanencia" de España como una nación que además debe permanecer "unida".

Es la primera vez que Casado protagoniza la reacción de su partido al discurso, un gesto con el que ha buscado mostrar su apoyo a Felipe VI "tras la sucesión de ataques por parte de miembros del propio Gobierno", según recalcan desde la dirección del PP.

Casado ha afirmado que el mensaje del rey es el que necesita una "España que debe seguir caminando unida, fuerte" y "que no va a admitir las agresiones de quienes quieren socavar una historia de éxito".

El portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha calificado este viernes de "propaganda" el discurso de Navidad del rey por haber "eludido hechos fundamentales" y ha dicho que para saber el apoyo de la ciudadanía española a la monarquía hay que "poner una urna".

Así lo ha manifestado Mayoral durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional de Unidas Podemos para valorar el discurso de anoche del rey Felipe VI, con el que "desgraciadamente" no contestó a las "preguntas fundamentales que estaban pendientes para el conjunto de la sociedad española en un momento tan difícil como este".

"Ayer vimos un publireportaje previo a las declaración institucional de la jefatura del Estado que no se ha correspondido, ni ha tenido un valor informativo, sino un valor propagandístico, eludiendo hechos fundamentales. No hemos visto elementos claves que se han ido dando en torno a la actividad de la Corona este año", ha dicho Mayoral.

Por eso, para Unidas Podemos este discurso "no ha sido capaz de responder a los (...) interrogantes fundamentales". "Hay una pregunta que sigue sin responder: ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", se ha cuestionado Mayoral.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha compartido en la red social Twitter una parte del mensaje navideño del rey Felipe VI en la que el monarca decía que España no es "un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos".



"No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión, y solidaridad España saldrá adelante", ha destacado también Abascal del discurso del rey.



La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado que comparte con el rey Felipe VI que “España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos”.

Arrimadas ha escrito este mensaje esta noche en su cuenta de Twitter tras conocer el contenido del mensaje navideño de Felipe VI, donde también ha puesto de relieve que esto se logrará "apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos".

Por su parte, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha replicado este viernes al independentismo catalán y ha defendido que el rey Felipe VI hizo un discurso "propio de un estadista", en el que "se desmarcó clarísimamente" de los casos que afectan a su padre, Juan Carlos I.



Entre los independentistas que se pronunciaron destacó Gabriel Rufián (ERC), que en su cuenta de Twitter se preguntaba si el discurso del Rey había "colado"

