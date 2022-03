Reacciones | Pontón: "Sabe que deixa unha Galicia peor"

Alberto Núñez Feijóo anunció su candidatura a liderar el PP. Las primeras reacciones no han tardado en llegar.

. @FeijooGalicia sabe que deixa unha Galiza peor, cuns servizos públicos deteriorados e cun goberno débil sen proxecto de País. Galiza non pode ser refén das aspiracións persoais de Feijóo e dos intereses partidistas do PP.

Máximo respecto á decisión de @FeijooGalicia, pero para un presidente da Xunta os intereses de Galicia deben estar por enriba dos do PP.



Galicia debe ser o ÚNICO compromiso do presidente.



Non se pode pode supeditar o futuro do país aos intereses electorais do Partido Popular