Rajoy, que no votará, sale a caminar por Ribadumia

Mariano Rajoy no participará este jueves en la votaciones de los precandidatos para elegir a su sucesor al frente de la Presidencia del Partido Popular, ya que todos han sido leales colaboradores suyos y considera que "no sería justo privilegiar" a uno de ellos sobre los demás. El expresidente no ha querido restar protagonismo a los candidatos, lo que le ha permitido cumplir con su tradición estival de recorrer la Senda da Pedra e da Auga.

Aunque no se le esperaba, Rajoy ha sido sorprendido en la mañana de este jueves caminando por Ribadumia acompañado de José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, marido de Ana Pastor y acompañante habitual del expresidente.