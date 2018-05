Rajoy se reunirá con Sánchez y Rivera, que pide aplicar ya el 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunirán en La Moncloa el próximo jueves a las 9.30 horas para tratar la situación en Cataluña, tras la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Este encuentro será posterior al que Rajoy mantendrá con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha citado para este martes. Según la formación naranja, Moncloa les ha explicado que el jefe del Ejecutivo no puede verse con Rivera hasta el jueves porque tiene previsto un viaje a Bulgaria, donde tiene actos programados para el martes y el miércoles.

Poco antes de que se conociera el futuro encuentro entre Rajoy y Rivera, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha insistido al Gobierno en la necesidad de volver a aprobar en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque el programa de gobierno del futuro presidente de la Generalitat, Quim Torra, prevé una serie de "ilegalidades".

Además, ha añadido que en Ciudadanos estaban a disposición del jefe del Ejecutivo para que les convocase a una reunión. "No tenemos que esperar a que se proclame por segunda vez la República catalana", ha subrayado Villegas en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs, donde existe preocupación ante un presidente catalán "si cabe más extremista, sectario y xenófobo" que su predecesor Carles Puigdemont.

Tras lamentar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de Puigdemont y de Toni Comín en el Parlament, lo cual habría impedido la votación de investidura de Torra, el dirigente de Cs ha pedido a Rajoy que rectifique y "extienda el 155".

En su opinión, la aplicación de esta medida podría haberse prorrogado tras la constitución de un nuevo Gobierno en Cataluña si se hubiese "cambiado el momento final" del su aplicación, condicionando su desactivación a la formación de un Ejecutivo "que obedeciera las leyes democráticas y la Constitución". Como eso no se ha hecho, "otra fórmula es aprobar un nuevo 155", ha añadido.

CONTRA LOS INTERESES DE ESPAÑA. Según ha indicado, la Carta Magna establece que dicha medida está justificada si hay una "desobediencia a las normas" o "se actúa en contra de los intereses de España", algo que cree que se ha visto en el discurso de investidura de Torra, que ha prometido implementar la República catalana y recuperar las leyes de desconexión que el Parlament aprobó el 6 y el 7 de septiembre.

"Es que es un programa de gobierno de ilegalidades", ha concluido, insistiendo en que el 155 "se podría aplicar desde ya" y advirtiendo de que el proyecto del nuevo president "solo lleva a la ruptura de la convivencia en Cataluña y a la ruina económica".

En cualquier caso, Villegas considera que lo importante no es cómo se extienda el 155, sino que "los constitucionalistas y los demócratas" estén de acuerdo en hacerlo, porque no se puede "dejar Cataluña en manos de los separatistas otra vez".

En este sentido, ha pedido a Rajoy que "no dé la espalda" a los catalanes no independentistas y no conceda "el beneficio de la duda" a Quim Torra, ya que él y quienes le han votado como presidente "son los mismos que hicieron la declaración unilateral de independencia".

"No se puede dejar otra vez en manos de los separatistas" el Gobierno de la Generalitat y el presupuesto, porque eso supondría dar a "quien quiere saltarse la ley el mando de los Mossos d'Esquadra, una fuerza con 17.000 personas, y los medios de comunicación para que los utilicen en favor de la ruptura", ha recalcado.

Igualmente, ha instado al PSOE a abandonar "sus dudas y sus titubeos" y respaldar la ampliación del artículo 155 "para defender la democracia española". Según Villegas, el candidato a la Presidencia de la Generalitat "puede defender la idea que quiera" pero debe hacerlo siempre "en el marco de la Constitución y del Estatut".

Por otro lado, el secretario general de Cs ha defendido que, si se activa de nuevo el 155, esta vez debe afectar también a los medios de comunicación públicos catalanes, pese a que en el acuerdo de octubre se excluyeron "porque el PSOE lo exigió".

En aquel momento Rajoy convocó elecciones autonómicas en Cataluña, así que "la Junta Electoral controlaba TV3" temporalmente, pero "hoy no hay ninguna excusa para no incluir a los medios de comunicación públicos", ha afirmado.