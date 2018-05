El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este miércoles al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de usar la moción de censura que ha presentado contra él como un "atajo" y un "sistema torticero" para llegar a la Moncloa, porque sabe que a través de las urnas es "imposible" que lo consiga.

Rajoy, que ha sido recibido con un prolongado aplauso por los diputados del PP puesto en pie a su entrada en el hemiciclo, ha sostenido que ni él ni su Gobierno tienen ninguna responsabilidad derivada de la sentencia del caso Gürtel, en su respuesta, en la sesión de control, a la portavoz del PSOE, Margarita Robles.

"¡Ha regresado Torquemada! y no me refiero a usted, que también", se ha quejado el presidente, para quien las responsabilidades políticas "hay que pedírselas a quien quiere ser presidente de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas".

Tras defender que él ha ganado las elecciones en tres ocasiones, 2011, 2015 y 2016, ha recalcado que Sánchez cuando ha pasado por las urnas, en 2015 y 2016, lo que ha conseguido es obtener los "peores resultados de la historia de su partido".

"Si va a las urnas, por eso huye de las urnas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la Presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros", ha argumentado.

A veinticuatro horas para la moción de censura, Rajoy ha sostenido que la sentencia de Gürtel no condena a nadie de su gobierno, ni a nadie que sea hoy en día militante del PP, ni al PP, sino que establece su "responsabilidad civil a título lucrativo por unos hechos de hace quince años ocurridos en dos ayuntamientos y aclara que el PP no lo conocía, lo cual es condición para ser partícipe a título lucrativo".

La portavoz socialista le ha reprochado que la justicia ha dicho que "no tiene credibilidad o, lo que es lo mismo, que ha faltado a la verdad ante el tribunal para tapar la corrupción en su partido", y le ha espetado que "un presidente que no tiene credibilidad ante los tribunales de justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país".

"Haga caso a los tribunales y al Ministerio Fiscal, usted no tiene credibilidad y España necesita un Gobierno que sea creíble y que dé confianza y estabilidad".

Tras criticar que a Rajoy le resulte "irrelevante" que se haya condenado al extesorero del PP Luis Bárcenas -"al que usted enviaba SMS", le ha recordado- a más de 30 años y que la sentencia de Gürtel diga que el PP "tenía caja C", Robles ha lamentado que, lejos de dimitir o asumir alguna responsabilidad política, el presidente solo haya "hecho una cosa: cancelar su viaje a Kiev", donde se jugó el pasado sábado la final de la Champions League.

La portavoz socialista y exmagistrada del Tribunal Supremo ha acusado además a Rajoy de haber sometido a un "calvario" al juez Pablo Ruz, negándole documentación para la instrucción del caso.