Rafael Mozo, nuevo presidente del Poder Judicial por amplia mayoría

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido al progresista Rafael Mozo, el vocal más antiguo, como el nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Carlos Lesmes, que dimitió el pasado lunes.

Mozo se ha convertido en presidente con un amplio apoyo de los vocales, 16 votos a favor y uno en contra del moderado Wenceslao Olea, mientras que la progresista Mar Cabrejas se ha ausentado de la votación, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Rafael Mozo. CGPJ

No obstante, las fuentes matizan que Mozo ha sido nombrado suplente del presidente pero no presidente como tal, de manera que sus funciones no pueden ser las mismas que el presidente titular del CGPJ, porque actúa como vocal que sustituye la vacante.

De esta forma, la practica totalidad de los vocales rechazan el informe encargado por Lesmes, que planteaba que su sustituto en ambas instituciones debería ser, de manera automática al día siguiente de publicar su renuncia el BOE, el presidente de Sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán.

Así las cosas, el Poder Judicial tendrá una bicefalia puesto que Mozo presidirá el órgano de gobierno de los jueces y previsiblemente Marín Castán será la cabeza visible del Tribunal Supremo.

El nuevo presidente del Consejo, Rafael Mozo, es el más inesperado en la historia de la institución, porque llega tras la dimisión de Lesmes, del que hereda el cargo pero no todas sus funciones, y aupado por sus compañeros, que sitúan así a un progresista en un organismo dominado por conservadores.

Nadie podía imaginar en diciembre de 2018, cuando venció el plazo para renovar el CGPJ, que el todopoderoso Lesmes sería sustituido por un vocal de su propio Consejo, ya caducado, y con una importante interinidad en sus funciones, como así ha acordado el conjunto de los vocales, quienes de esta forma ven más reforzadas sus posiciones.