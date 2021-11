"No quiero salir a la calle, me ducho rascándome fuerte porque me da asco"

La menor que fue violada por turnos a la salida de una discoteca de Molins de Rei (Barcelona) en mayo de 2018 por tres hombres que la metieron en el maletero de un coche y la grabaron mientras la agredían sexualmente ha asegurado que la insultaron y vejaron: "Ha cambiado mi vida por completo".

La víctima, que era menor de edad en el momento de los hechos, ha declarado al inicio del juicio que ha comenzado este jueves en la Audiencia de Barcelona contra los acusados, que permanecen en libertad, de haber cometido la violación múltiple, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 43 y 46 años de cárcel.

El Ministerio Público les imputa tres delitos de agresión sexual con acceso carnal, uno de ellos en concepto de autores y los otros dos como cooperadores de las violaciones cometidas por sus compañeros, así como un delito de descubrimiento y revelación de secretos para el responsable de la grabación, que enviaron por WhatsApp a terceras personas.

"Ha cambiado mi vida por completo. No quiero salir a la calle, me ducho más veces rascándome fuerte porque me da asco. Ya era consumidora de estupefacientes y empeoró la cosa porque quería evadirme y a raíz de eso estuve ingresada en un psiquiátrico", ha sostenido la víctima, quien ha resaltado que no sale sola a la calle porque tiene miedo y tampoco habla con desconocidos.

"Me decían cosas, que era una puta, que me callara, que yo lo ponía más difícil, que otras chicas no ponían tanta resistencia, que yo lo estaba alargando porque quería"

La joven ha explicado que se encontraba a la salida de la discoteca Be Disco, ubicada en un polígono industrial de Molins de Rei, donde hacía poco se había separado de la amiga con quien había acudido, y que fue abordada por unos chicos en coche a quienes "no conocía de nada".

Dos de ellos se le habrían acercado y, sin que se diera cuenta, la "agarraron del pelo" y la "arrastraron" dentro del maletero, donde la condujeron hasta un descampado.

Aunque ha admitido tener "flashes" por el "trauma" y porque había consumido alcohol y sustancias estupefacientes, la víctima ha asegurado que participaron un total de cinco hombres y que tres de ellos fueron quienes la desnudaron y la violaron por turnos en el interior y exterior del vehículo mientras la insultaban, vejaban y se reían de ella.

"Me decían cosas, que era una puta, que me callara, que yo lo ponía más difícil, que otras chicas no ponían tanta resistencia, que yo lo estaba alargando porque quería", ha apuntado.

Mientras uno de los agresores la violaba, ha detallado, el resto la "cogía fuerte de los brazos, las piernas, el cuello y la cara" para evitar que se moviera, diera golpes y chillara: "No sé cuánto tiempo pudo durar".

Tras la agresión, ha narrado, la tiraron del coche y tuvo que ir andando hasta que encontró la estación de ferrocarriles de Sant Boi de Llobregat, donde finalmente fue auxiliada