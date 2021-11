Quien tuvo covid y recibió una sola dosis debe solicitar la segunda si sale de España

Ante las vacaciones navideñas, se aconseja a quienes hayan pasado la covid y tengan una sola dosis de la vacuna -situación que en España equivale a tener pauta completa- que antes de viajar al extranjero se cercioren sobre si el país de destino exige o no tener ambas dosis, en cuyo caso podrían impedir su entrada.

En las últimas semanas ha habido quejas de viajeros que, tras recuperarse de la enfermedad y recibir un único pinchazo, han visto con "impotencia e incomprensión" cómo se les vetaba en la misma puerta de embarque porque el país al que viajaban exige dos dosis en el certificado de vacunación.

Además, hay que tener en cuenta que muchos países requieren que la pauta sea completada como mínimo 14 días antes de iniciar el viaje.

ESTRATEGIA NACIONAL Y EUROPEA SOBRE VACUNACIÓN

En mayo pasado, la séptima actualización de la Estrategia de Vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordó que a los menores de 65 años con diagnóstico de infección antes de recibir la primera dosis se les "administrará solo una dosis, preferentemente a partir de los seis meses después del inicio de síntomas o el diagnóstico de infección".

Sin embargo, incluso dentro de la propia UE puede haber países que, en distintas circunstancias y en función de cómo varíen las tasas de incidencia, impongan cuarentenas o restricciones adicionales.

Según la Comisión Europea, el Certificado Covid de la UE es "una acreditación digital de que una persona ha sido vacunada contra la covid-19, o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo (validez de 72 horas para PCR y 48 horas para test), o se recuperado de la covid-19".

En concreto, el certificado de vacunación "indicará claramente el número de dosis administradas. Los Estados miembros pueden considerar que una vacunación parcial no es suficiente para suprimir las restricciones de viaje".

Antes de viajar se recomienda "consultar a las autoridades nacionales cuáles son las restricciones de viaje del país" que se vaya a visitar y tener completada la pauta al menos catorce días antes.

Añade que las personas "totalmente vacunadas que estén en posesión del certificado covid digital de la UE deben quedar exentas de las pruebas relacionadas con los viajes o de la cuarentena".

Según las directrices europeas, "esto debería aplicarse también a las personas recuperadas que hayan recibido la primera dosis de una vacuna que requiera dos", de lo que se desprende que se trataría de una recomendación.

Fuentes del Ministerio de Sanidad indican que quienes necesiten la segunda dosis para viajar "deben contactar con su comunidad autónoma para que se le inocule. Hay disposición, tanto por parte del ministerio como de las comunidades autónomas, para evitar este tipo de situaciones".

Las comunidades "pueden y así lo están haciendo para las personas que lo reclamen", añaden las mismas fuentes.

VIAJEROS QUE SE QUEDARON EN TIERRA

Las distintas exigencias entre países han provocado que muchos viajeros, convencidos de que la estrategia vigente en España es válida a nivel internacional, se estén encontrando con un veto a la hora de embarcar porque su certificado de vacunación recoge una sola dosis.



Es el caso de Francisco, que el pasado día 8 voló de Madrid a Barcelona donde iba a coger un vuelo hacia Nueva York, pero le pararon en la puerta de embarque. "Pasé la covid y tenía una dosis de la vacuna. Me dijeron que Estados Unidos exigía la pauta completa", ha dicho a Efe.



"Perdí el billete internacional, porque me dijeron que era mi responsabilidad conocer los requisitos de EE. UU. Y encima tuve que regresar a Madrid pagándolo de mi bolsillo", ha lamentado.



Una pareja que salía este mes en un crucero al Caribe se ha quedado en un puerto de embarque español porque la mujer -pero no su marido- solo tenía una dosis. "Enfermé en febrero. Cuando reservamos el viaje en mayo-junio, los papeles indicaban pauta completa o PCR, pero en ninguno de los correos que nos envió la empresa especificaba que eran dos vacunas de dos", explica la afectada.



Pese a ello, en agosto, tras cumplirse seis meses, se presentó en el Wizink Center y el responsable del SUMMA en aquel momento "se negó" a vacunarla, ya que el cambio de criterio de la Comunidad de Madrid se produjo un mes después, en septiembre.



Confiada en que ella cumplía los requisitos, la pareja se presentó al embarque y les impidieron subir al barco. "Ni siquiera me dieron la opción de ir y no bajar en algún puerto. Y a mi marido tampoco le dejaron embarcar", ha dicho a Efe la pareja, a la que al menos les "reembolsan los vuelos" y siguen negociando el resto con la empresa.



Otro afectado es un joven licenciado que se marchó al Reino Unido a cursar un máster y, aunque pudo volar, tuvo que "estar en cuarentena a su llegada porque solo tenía una dosis, y además hacer dos test de antígenos" una vez allí.



"Estaba seguro de tener la pauta completa, es decir, había pasado la covid, acreditado con PCR, y tenía una dosis", ha dicho a Efe.



Todos ellos coinciden en que "no se ha explicado suficientemente a la población. Sales convencido de que tienes la pauta completa y luego resulta que no", según los afectados que manifiestan su "enfado", incomprensión e "impotencia" frente a esta situación.