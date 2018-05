Denuncian que un local de Talavera ofrece bebida gratis por llevar minifalda

La Asamblea Feminista La Manada de Talavera de la Reina (Toledo) ha denunciado públicamente la campaña de un conocido local de la ciudad que el pasado fin de semana celebró la 'Fiesta de la Minifalda', que ofrecía consumiciones gratis a las chicas que acudieran con esa prenda. En un comunicado, el colectivo feminista ha tachado de "sexista" esta campaña, que también anunciaba "premios seguros a la minifalda más corta y a la falda más atrevida".

A pesar de que la campaña ha sido eliminada de las redes sociales ante los comentarios negativos recibidos, la Asamblea ha señalado que "un hecho tan grave no puede reducirse a una anécdota". "Nuestra forma de vestir no es objeto de marketing o consumo para provocar o atraer clientela", ha asegurado la Asamblea, al tiempo que ha advertido de que "el acoso y la sexualización que sufrimos las mujeres no es ningún negocio".

"Basta ya de usar nuestros cuerpos como reclamo, de objetivarnos como productos de consumo, de hacernos competir entre nosotras como animales de circo, de sexualizarnos por nuestra manera de vestir, de bailar o de estar en el espacio público", ha indicado el colectivo.

En su opinión, las mujeres no son "una exposición, ni objetos, ni trofeos" y salen de fiesta para divertirse, "no para competir con otras mujeres, no para hacer de la noche un concurso de disfraces, ni para que nos miren, nos toquen o nos digan burradas". Y ha sentenciado: "Las mujeres salimos de fiesta vestidas como nos viene en gana y eso no nos convierte en carnaza para vuestras fiestas machistas".