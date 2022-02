¿Hay que quitar la mascarilla en los espacios exteriores?

Cantabria, La Rioja y Andalucía han sido este miércoles las últimas comunidades que se han pronunciado en contra de quitar las mascarillas en el exterior, frente a Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid que creen el momento de ir pensando en su retirada.

Hoy, el Ministerio de Sanidad y los responsables de Sanidad de las comunidades se reúnen con la posibilidad de reducir las cuarentenas de los positivos por covid sobre la mesa y la relajación del uso de las mascarillas en exteriores, tras el descenso en la transmisión del covid que se registra desde hace más de una semana.

Galicia está a favor de que caigan las mascarillas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles "levantar" la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, excepto cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad.

Feijóo ha recriminado la cogobernanza "fantasma y tramposa" del Gobierno central en la gestión de la pandemia, ya que Sánchez "no ha informado, ni consultado" con las comunidades "que va a obligar sine die" a llevar las mascarillas en exterior, cuando "ya no es necesario" desde el punto de vista clínico porque la situación de la pandemia ha cambiado.

Cantabria: si se quita la población pueden entender 'barra libre'

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado este miércoles partidario de que continúe la obligatoriedad de llevar mascarilla porque cree que, si se quita ahora, la población puede entender que "barra libre otra vez".

"Se cometió un error meses atrás cuando se dijo que en la calle no se llevase", ha afirmado Revilla, cuya opinión como "ciudadano" es que "decir que no se lleve la mascarilla puede crear un ambiente de que el virus está controlado". "Y no es así", ha advertido.

Andalucía: seguimos en la sexta ola

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha reiterado este miércoles que la Junta recomienda el uso de mascarillas en el exterior porque aún "estamos en el momento álgido de la sexta ola" del coronavirus y ha aclarado que la obligatoriedad de la medida compete al Gobierno central.

"Nuestra recomendación, mientras estemos en la sexta ola, es que las mascarillas en el exterior son positivas. Pero como recomendación, y mientras estemos en estos momentos en la parte álgida de la sexta ola", ha indicado Aguirre.

La Rioja: hay que seguir por la prudencia

El Gobierno riojano ve razonable, por prudencia, el uso de la mascarilla en exteriores, hasta ver la evolución de la pandemia en las próximas semanas, ha afirmado este miércoles su portavoz, Álex Dorado.

Dorado, en una rueda informativa, ha recordado que se acaba de convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto que obliga a llevar la mascarilla en el exterior y el Gobierno riojano entiende que esta medida debe continuar las próximas semanas.

También ha recalcado que si continúa la curva descendente de la pandemia, el Ejecutivo regional no se plantea endurecer las medidas frente al covid-19.

Por eso, ha apelado a la "legitimidad" que cree que le corresponde, tras haber pedido este uso en exteriores antes y después de las fiestas navideñas, para reclamar que "se ha de levantar la mascarilla en el exterior y volver a la situación anterior".

En el día de este martes, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid ya se pronunciaron a favor de ir quitando las mascarillas en el exterior ante el descenso de contagios del covid.