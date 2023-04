¿De qué partidos son los votantes más reacios a tener una pareja de otra ideología?

Los votantes de BNG, Unidas Podemos y Vox están entre los que más importancia dan a que una pareja tenga sus mismas ideas políticas a la hora de iniciar una relación, muy por encima del PSOE y del PP. Los datos —limitados en algunos casos por el tamaño de la muestra— se extraen de la tercera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre relaciones sociales y afectivas tras la pandemia, que recoge información sobre la vida en pareja, la familia o el modo de relacionarse, entre otras cuestiones.

Son en torno a un 37% de todos los consultados los que aseguran que dan "mucha" o "bastante" importancia a que la otra persona tenga las mismas ideas políticas antes de comenzar una relación, pero el porcentaje varía mucho entre los votantes de unos y otros partidos en las pasadas elecciones generales. De las cuatro principales formaciones a nivel estatal, la tasa más elevada se encuentra entre quienes eligieron la papeleta de Unidas Podemos, con un 56,3%, seguida de la de quienes apoyaron a Vox (48,9%). El porcentaje baja al 38,5% en el caso del PP y al 36,1% entre los votantes del PSOE.

Superan ampliamente esas cifras los votantes del BNG, ya que un 60,7% valora mucho o bastante compartir la ideología con una posible pareja. La tasa es bastante superior entre quienes apoyaron a JxCat (84,9%) y los de Bildu (77,4%), y también entre los electores que eligieron la papeleta de la CUP (63,1%).

En contraste, los votantes de ERC son los que parecen dar menos importancia a la ideología que pueda tener un nuevo compañero (32,7%).

Creencias religiosas

Los partidos de la derecha aglutinan a los ciudadanos que dan más relevancia a que su pareja comparta las creencias religiosas. En concreto, el 53% de los votantes de Vox y el 50,4% de los de PP dan "mucha" o "bastante" importancia a esta circunstancia, frente a un 35,2 en Unidas Podemos y solo un 26,1% en el PSOE. En el caso del BNG la tasa ronda el 41%.

Aspecto físico

Sobre la apariencia física de la pareja, los que admiten que le dan más relevancia son los de Vox y los que menos, los de Unidas Podemos. Un 24,8% de quienes votaron al partido que lidera Santiago Abascal le otorgarían "mucha" o "bastante" importancia a que su futura pareja fuera menos atractiva que ellos mismos frente al 10,9 de Unidas Podemos y el 11,9 del BNG.

Orientación sexual

El CIS también pregunta en este estudio por la orientación sexual de los encuestados. En el conjunto de la población, el 90,9% de los españoles se define heterosexual, un 1,9% homosexual, un 3,7% bisexual y un 0,4% asexual.

Por recuerdo de voto, el porcentaje de heterosexuales se eleva al 96,7% en el caso de los votantes del PP, al 94,8% entre los de Vox y cae al 88,3 en Unidas Podemos. Un 7,7% de los votantes del partido morado aseguran ser bisexuales y un 2,7% homosexuales.

El 55% de españoles da poca importancia a que la pareja no quiera hijos al iniciar una relación

La encuesta revela también que el 54,6% de los españoles da "poca" o "ninguna" importancia, al iniciar una relación de pareja, a que la otra persona no quiera tener hijos.



De las cuestiones planteadas por el CIS, la que genera más rechazo entre los consultados a la hora de empezar una relación —el 80%— es que "no se implique en las tareas domésticas". Por el contrario, la mayoría de los españoles da poca o ninguna importancia a que la pareja tenga menos dinero (91,5%) y a casi un 60% tampoco le influye la diferencia de edad, ya que no le importaría iniciar una relación con una persona diez años mayor.



Por otro lado, un 47,6% de los encuestados está "muy de acuerdo o de acuerdo" en que una persona puede tener "dos o más relaciones afectivo-sexuales a la vez" y un 78,5% dice que "si se ama verdaderamente, se es fiel a la pareja siempre".



Además, un 41,4% considera que "los miembros de una pareja pueden acordar tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja sin que haya vínculo sentimental con ellos".