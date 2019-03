Puigdemont será candidato a las europeas y sitúa a sus fieles en el Congreso

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont liderará la candidatura de JxCAT en las europeas del próximo 26 de mayo y ha situado a sus fieles en las listas para el Congreso, donde serán cabeza de cartel los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull y su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras una reunión urgente en la que JxCAT ha acordado concurrir con esta marca a las elecciones generales del 28 de abril y a la doble cita de las municipales y europeas del 26 de mayo, la consellera Elsa Artadi ha desvelado que Puigdemont, actualmente huido de la justicia española en Bélgica, encabezará la lista del espacio posconvergente en las elecciones al Parlamento Europeo.

"La mejor manera de seguir internacionalizando el conflicto y que se nos escuche en Europa, que se vea la represión, es que haya una voz libre de JxCAT en Europa, y esta voz no puede ser otra que la de Puigdemont", ha resaltado Artadi, que dejará el Govern para secundar la lista del exconseller Joaquim Forn, en prisión preventiva y juzgado por rebelión en el Supremo, en las municipales de Barcelona.

Después de semanas de pugna entre el entorno de Puigdemont y el PDeCAT, el expresidente catalán ha logrado situar a sus fieles en los sitios clave de todas las candidaturas de JxCAT en las elecciones generales del 28 de abril, que encabezará por Barcelona el exlíder de la ANC Jordi Sànchez. Sànchez estará secundado en Barcelona como número dos por la actual consellera de Cultura, Laura Borràs, seguida de la diputada en el Congreso más afín a las tesis de Puigdemont, Míriam Nogueras, y el eurodiputado Ramon Tremosa, que cede su espacio en la lista al Parlamento europeo al expresidente.

El peso de Puigdemont en las listas para las generales se constata también en los nombres elegidos para ser cabeza de cartel en las demás provincias catalanas: el exconseller Jordi Turull será el candidato por Lleida, el también exconseller Josep Rull por Tarragona y Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente, será el aspirante por Girona.

La CUP no se presentará a las elecciones generales

La CUP ha decidido este domingo no presentarse a las elecciones generales del 28 de abril, al considerar que no se dan las condiciones "necesarias" para llegar a ser un candidatura "auténticamente rupturista" y "transformadora" del Estado. La CUP ha tomado esta decisión en el transcurso del consejo político extraordinario que se ha celebrado este domingo en la sede de la formación anticapitalista e independentista en Barcelona, ha informado el partido una vez finalizada la reunión, que ha durado escasamente una hora.



La decisión de no concurrir a los comicios ha sido adoptada por 37 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, ha concretado en declaraciones a los medios la dirigente de la CUP Mireia Boya.