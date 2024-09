Puigdemont lanza un aviso al Gobierno: "Con Junts no funcionan los chantajes"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha instado este miércoles al PSOE a "digerir" que gobierna en minoría y le ha advertido de que "con Junts no funcionan los chantajes".

En un mensaje en la red social X, Puigdemont ha salido al paso de las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Junts por haber tumbado por sorpresa, junto a PP y Vox, la propuesta de Sumar para regular los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones.

Según Puigdemont, "el Gobierno español no se debe dedicar a decir lo que ha de hacer o cómo se ha de sentir un grupo parlamentario que no es el suyo, sino que debe cumplir sus compromisos y gobernar".

"Esto va al revés: son los grupos parlamentarios los que controlan al Gobierno, los que le piden explicaciones y los que tienen el derecho a hacer servir sus votos para ejercer esta función de la manera más eficaz", ha agregado.

Puigdemont ha admitido que es "farragoso" gobernar en minoría, pero el Gobierno de Sánchez "no debe olvidar que no dispone de mayoría absoluta", ni en España, ni en Cataluña, ni en Barcelona.

