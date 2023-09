Puigdemont exige una amnistía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, ha reclamado al Gobierno reconocer la "legitimidad" del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Todo ello sin renunciar a la unilateralidad y además, poniendo en marcha un mecanismo de mediación.

En una conferencia desde Bruselas este martes, ha asegurado que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un "acuerdo histórico" con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que, a su juicio, se remonta a 1714.

Si no se aceptan esos requisitos –ha sostenido– "no tendría ningún sentido" embarcarse en una negociación de investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Aun así, Puigdemont ha advertido de que "solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O", y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. En este punto, ha citado el artículo 92 de la Constitución española.

"España, como decía, tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad", ha afirmado

Feijóo pide que Sánchez cese a Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, cese a su vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, por reunirse con el expresident catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia.

"Si Sánchez no cesa a la señora Díaz el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno", ha afirmado en una entrevista este martes en la cadena Cope, recogida por Efe.

Feijóo ha confirmado además la información que este martes publica El Mundo y ha revelado que el PP recibió "recados" del entorno de Junts pidiendo las concesiones que después obtuvo del PSOE para la Presidencia del Congreso, como el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

El líder del PP ve "inaudito", una "anomalía democrática" y una "desautorización clara" y "descrédito" a la Justicia que una vicepresidenta del Gobierno viaje a Bruselas para "intentar negociar la constitución" con una persona "condenada y buscada" por la justicia española.

"O el presidente del Gobierno conocía y autorizó este desplazamiento o tiene que cesar a la vicepresidenta del Gobierno de manera inmediata, no hay alternativa, salvo que diga que es un anticipo de lo que va a hacer", ha recalcado Feijóo.

Y diferencia su decisión de hablar con JxCat dentro de su ronda de contactos de la reunión entre Díaz y Puigdemont: "Hablar es una cosa, oír es una cosa, y pactar y ceder es la contraria. Cuando nos proponen algo si no estamos de acuerdo decimos que no, nos cueste la mesa del Parlamento o la jefatura del Gobierno".

El líder del PP ha argumentado además que la amnistía que piden los independentistas no figura en los programas electorales por lo que si Sánchez la lleva a cabo para ser presidente sería además de inconstitucional un "engaño".

"El estado no se negocia. Prefiero el sí de 11 millones de ciudadanos que el de cuatro diputados, si encontramos el sí de esos cuatro diputados bienvenido sea la Presidencia del Gobierno, pero yo no estoy dispuesto a ser presidente a cualquier precio. Si cediese lo que pienso que Sánchez va a ceder el presidente del Gobierno sería yo", ha recalcado.

Además, ha afeado que Sánchez, que se presentó a dos investiduras fallidas con menos escaños que los que ha reunido él, le diga que es una "excentricidad" cumplir el encargo del rey y presentarse a la investidura.

Reunión entre Feijóo y Abascal para "sentar las bases de la resistencia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo porque, aunque mantiene "grandes diferencias" con el PP, cree que España vive un momento de "excepción democrática" y de "amenaza de golpe" desde Moncloa si finalmente Pedro Sánchez reedita su gobierno con apoyo de los independentistas.

Y aunque sabe que la investidura tiene pocas posibilidades de prosperar, espera que al menos "siente las bases de la resistencia" ante lo que se avecina.

Tras reunirse en el Congreso durante una hora y cuarto con Núñez Feijóo, Abascal ha afirmado en rueda de prensa que España se enfrenta a "una amenaza histórica a la Constitución y a la convivencia entre españoles". "Es una situación de excepción nacional y de excepción democrática", sostiene.

Sumar trabaja en buscar la mejor versión para una futura Ley de Amnistía

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha subrayado este martes que trabajan con un equipo de expertos para buscar el mejor encaje constitucional para una futura Ley de Amnistía, que permita dar soluciones políticas al conflicto en Cataluña.

También ha reivindicado que el encuentro de ayer en Bruselas de su líder, Yolanda Díaz, con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está en "coherencia clara" con el llamamiento al diálogo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Lois ha mostrado su "máximo respeto" y "lealtad" a la postura expresada por dirigentes del PSOE, que este lunes se desmarcaron de ese encuentro, pero ha precisado que ahora sería una "hipocresía" decir que en estos momentos no se puede dialogar con Junts o con Puigdemont en el Parlamnto europeo.

Felipe González rechaza la amnistía

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este martes con dureza la reunión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresident Carles Puigdemont, así como la posibilidad de que haya una amnistía, y ha afirmado que no le gusta la mayoría progresista que intenta Pedro Sánchez para ser investido.

González ha mostrado ese rechazo en una entrevista en Onda Cero en la que ha reconocido que en las últimas elecciones generales le costó más votar al PSOE y que, tras ellas, está más preocupado que antes por la situación política en España.

Al preguntarle si comparte el proyecto de país que pretende Sánchez acordando con otras formaciones, ha dicho que lo que le gustaría es verlo. "Pero obviamente, el proyecto o lo que parece el proyecto de una mayoría progresista que se dice, no me gusta", ha recalcado para precisar a continuación que no quiere hablar del "proyecto Frankenstein" que decía Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero ha insistido en que siente "orfandad" y se ha mostrado convencido de que así se sienten también muchos españoles. Ha reprochado a Yolanda Díaz que fuera a ver "con reverencia" y "como si fuera al rey Midas" a Puigdemont, en la sede del Parlamento Europeo, diciendo que no representa al Gobierno y sin saber si tiene algún encargo.

"Si no va como vicepresidenta, pues que deje de serlo durante un rato diciendo que ahora no me dedico a esto, que es un empleo precario, y estoy en funciones de facilitadora de Puigdemont", ha ironizado González como lo ha hecho también al preguntarse si ha ido "en nombre de Sumar o de restar" y al señalar que si ha viajado solo por su cuenta para verse con un "prófugo de la Justicia, "que se lo pague".

Ante el hecho de que se reúna con Puigdemont y no lo haga con Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "para lo que representa ella", es más lógico que se vea con el expresident que con el líder del PP porque éste "le ha ganado todas elecciones en Galicia".

Rueda afirma que deben cesar a Yolanda Díaz si se citó "por cuenta propia" con Puigdemont

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, ha afirmado este martes que, si la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se citó con el expresidente catalán Carles Puigdemont "por cuenta propia", debe ser cesada hoy mismo. "Los españoles no son tontos; lo que se está haciendo es negociar la investidura y para eso hay que legitimar antes a una persona prófuga de la Justicia y, si no es así, y la vicepresidenta del Gobierno fue por cuenta propia, de hoy no debería pasar que el presidente del Gobierno la cesara", ha asegurado el dirigente gallego a los periodistas tras visitar una escuela infantil de la Xunta en Vigo.

Rueda ha considerado que el encuentro de Díaz y Puigdemont "no es absolutamente normal" y ha añadido que "no valen las explicaciones que daba el Partido Socialista y la presidencia del Gobierno diciendo que no sabían nada y que en todo caso no tenían nada que decir porque la que fue allí era la responsable de un partido político y no la vicepresidenta del Gobierno". El líder del Ejecutivo gallego ha indicado que la cita entre la líder de Sumar y el político catalán solo puede interpretarse de una manera: "Está bien que la vicepresidenta del Gobierno diga que fue en calidad de responsable de Sumar, pero es la vicepresidenta y fue a entrevistarse con toda cordialidad, ya vimos las risas del final y el buen rollo que intentaba transmitir, con una persona prófuga de la Justicia".

El presidente de la Xunta ha considerado que "no es de recibo" ese encuentro que tiene como objetivo -ha dicho- "allanar un futuro pacto de Gobierno" con una persona –ha incidido– "prófuga de la Justicia y que seguro está poniendo una serie de condiciones".