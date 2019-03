Puigdemont dice que volverá a Cataluña si es eurodiputado porque tendría "inmunidad" en toda la UE

El expresidente de la Generalitat y candidato de JxCat a las europeas, Carles Puigdemont, se ha comprometido este martes a volver a Cataluña si le eligen eurodiputado en las elecciones del próximo mayo, al asegurar que con el acta tendría "inmunidad" en toda la Unión Europea, incluida España. En una entrevista en Rac1, ha asegurado que la inmunidad empieza cuando uno es elegido eurodiputado, y más concretamente cuando se comunican los resultados de las elecciones.

Ha explicado que si el Parlamento Europeo valida su elección y se activa su inmunidad, tendrá que decidir qué acta elige al tener también la del Parlament, aunque ha sostenido que no es incompatible ser diputado en la Cámara catalana y en el Parlamento Europeo. Según Puigdemont, para ejercer de eurodiputado "no necesariamente" debe recoger el acta ante la Junta Electoral Central, porque considera que en esta situación se impone el reglamento del Parlamento Europeo y la justicia de la UE, y ha asegurado que hay antecedentes como el caso del exdiputado vasco detenido por terrorismo por colaboración con ETA Ángel Alcalde.

Puigdemont tendría que acatar la Constitución en Madrid antes de recibir el acta de eurodiputado y gozar de inmunidad

También ha reiterado que está dispuesto a volver a Cataluña si es investido presidente de la Generalitat, por lo que si tienen que detenerlo "que lo hagan como presidente", y ha negado que incumpliera el compromiso de volver que adquirió en la campaña de las últimas catalanas.

REACCIONES. La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont haya asegurado este martes que, si es elegido eurodiputado, volverá a España: "Muchos de sus seguidores comenzarán a pensar que es un mentiroso compulsivo". "La mentira de volver ya la ha dicho muchas veces y ya no nos engaña", ha afirmado Arrimadas en rueda de prensa, en alusión a cuando Puigdemont dijo que regresaría a Cataluña tras las elecciones autonómicas si ganaba. La líder naranja ha instado al expresidente a "decir la verdad, dar la cara y dejar de huir de la justicia", puesto que se trasladó a Bélgica para eludir comparecer ante el Tribunal Supremo, que lo investiga por el referéndum del 1 de octubre de 2017.

El alcaldable de ERC por Barcelona, Ernest Maragall, ha pedido por su parte "verificar" si legalmente el concepto de inmunidad parlamentaria permitiría al expresidente Carles Puigdemont regresar a Cataluña sin ser detenido una vez adquirida la condición de eurodiputado. Y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat "debe presentarse ante la justicia y no en el Senado".

Arrimadas acusa a Puigdemont de "mentiroso compulsivo" por decir que volverá si es elegido

Lo cierto es que el expresidente de la Generalitat tendrá que volver a España para acatar primero la Constitución española ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso, para recibir después el acta de eurodiputado --si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo--, lo que podría implicar su detención antes de gozar de la inmunidad parlamentaria que asiste a los eurodiputados. Así se establece en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que "en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central".

JUNTA ELECTORAL CENTRAL. Sobre la orden de la Junta Electoral Central (JEC) a la Generalitat de retirar esteladas y lazos amarillos de sus edificios en 48 horas, Puigdemont lo considera insólito: "Espero que no estemos ante el inicio de la construcción de otro caso por desobediencia al presidente Torra". "No puede ser que de forma arbitraria y politizada se decidan cosas sobre una determinada simbología, que no es de ningún partido", ha lamentado, y ha negado que JxCat haya liquidado el PDeCAT en las negociaciones para confeccionar las listas a las generales, europeas y municipales.