Puigdemont descarta presentarse a las primarias de JxCat pero irá en las listas

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha descartado presentarse a las primarias del partido para encabezar la candidatura de JxCat en las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero, pero estará en las listas.

Lo han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, pocas horas antes de que finalice el plazo fijado por el reglamento de JxCat para presentar las candidaturas a las primarias. La votación será los días 28 y 29 de noviembre

Los que sí han anunciado que concurrirán a las primarias para ser los presidenciables son la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha descartado la posibilidad.

Borràs anunció su decisión con un vídeo colgado en su cuenta de Twitter. "Cuándo te das cuentas de que es necesario hacer una cosa y crees que puedes contribuir a ello, juntas a tu alrededor a personas que te den apoyo para empezar a transformar la realidad. Esto es lo que hago dando un paso adelante para presentarme como candidata de JxCat a presidir la Generalitat", explica.

Avui faig el pas i em presento a les primàries com a candidata a la Generalitat per @JuntsXCat i per això us demano que m’hi acompanyeu. Que m’avaleu, que us afegiu a un projecte basat en la força de la gent que no hem renunciat a aconseguir la independència del nostre país. pic.twitter.com/e9mXvCWdfE