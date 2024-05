Puente, sobre Milei: "Salió no sé en qué estado o después de la ingesta de qué sustancias"

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realizó este viernes unas polémicas declaraciones sobre el presidente argentino, Javier Milei. Fue durante un evento sobre redes sociales en Salamanca al que acudió también la ministra de Igualdad, Ana Alonso.

Durante este encuentro, Puente señaló que "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante" y se refirió a "gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", como el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el actual mandatario argentino, Javier Milei.

🌹🇪🇸 El socialista Óscar Puente, ministro de Pedro Sánchez, acusa a Javier Milei de “ingerir sustancias”



🐍🇦🇷 La respuesta contundente del libertario Presidente de Argentina, Javier Milei, es poesía épica: pic.twitter.com/hrz7MDuDZ5 May 4, 2024

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", ha declarado Puente.



Milei ataca a Pedro Sánchez

Tras estas declaraciones, Milei atacó este viernes al presidente español. "Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", publicó la Oficina del Presidente de Argentina en su cuenta oficial de la red social X.

El comunicado fue emitido para repudiar "las calumnias e injurias" formuladas por Puente durante dicho evento.

Feijóo pide que Puente dimita por provocar una crisis con Argentina

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado que Óscar Puente "dimita o sea cesado" por haber provocado "una crisis política con un país hermano" como Argentina.

En un mitin en Badalona (Barcelona), feudo del PP, acompañado del alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, Feijóo ha deplorado este choque diplomático, del que ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Presumen de relevancia internacional, y acaban de crear una crisis política con un país hermano como la República de Argentina. Piden que no se les insulte, y ellos insultan a todo el mundo", ha denunciado Feijóo ante los cerca de 3.000 militantes y simpatizantes que han asistido al acto, según la organización.

Según Feijóo, los socialistas "son una fábrica de bulos" y "se mueven como nadie en el lodazal".

"Es lamentable que se tensionen de este modo las relaciones con un país hermano. España merece otro nivel", ha remarcado el líder del PP, para quien hoy Puente "debería dimitir o ser cesado".

Sin embargo, ha vaticinado que ni dimitirá ni será cesado como ministro, porque Puente y Sánchez "disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España".

En su opinión, "lo hacen porque hay campaña electoral" y, de esta manera, "intentan romper dividir, fraccionar y restar el voto que está en contra del sanchismo".