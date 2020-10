¿Qué pueden hacer (y qué no) los madrileños a partir de ahora?

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que tumba las medidas del Ministerio de Sanidad que limitaban la movilidad en diez municipios de la comunidad, incluida la capital, deja sin efecto la prohibición de entrar y salir de ellos. Con todo, siguen en vigor el resto de limitaciones, como las referentes a aforos y horarios.

Además, por el momento continúan vigentes las restricciones aplicadas por el Gobierno regional desde el 5 de octubre en tres zonas sanitarias básicas que quedaban fuera de esos diez grandes municipios: Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado. En esos casos las medidas son las mismas que se aplicaron desde el día 2 en los diez grandes municipios (limitación de movilidad, restricciones de aforos y horarios), con la diferencia de que en las zonas sanitarias no está permitida la apertura de parques infantiles.

Horas después de conocerse la resolución del TSJM, la presidenta Isabel Díaz Ayuso aclaró en una comparecencia en la Puerta del Sol que el Gobierno regional publicará el viernes una nueva orden con una serie de medidas que se ha ofrecido a consensuar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque las restricciones de movilidad en los diez grandes municipios han decaído, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han hecho énfasis en una recomendación: que los madrileños limiten los desplazamientos a aquellos que sean estrictamente imprescindibles y que no salgan de la comunidad.

Los vaivenes normativos de las últimas semanas han sembrado el caos entre muchos madrileños que se preguntan qué pueden hacer en estos momentos a la espera de una nueva orden. Este decálogo aclara algunas dudas.

¿Se puede salir y entrar de la capital?

Los habitantes de Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla podrán moverse libremente. Son todos ellos municipios con una tasa de incidencia acumulada de al menos 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, uno de los tres criterios aplicados por el Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones.

En cambio, los habitantes de las zonas básicas de salud de Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado sí continuarán por el momento con las restricciones de movilidad y no podrán entrar o salir de esas áreas salvo para actividades esenciales, como ir a trabajar.

¿Se puede multar a quien abandone la comunidad?

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han retirado los controles para vigilar las restricciones a la movilidad en los diez grandes municipios una vez que las medidas han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia, pero se mantienen los controles internos, relacionados con el uso de mascarillas y el aforo de los establecimientos.

En consecuencia, no se puede multar a quien no respete las restricciones de salida y de entrada de los municipios confinados, aunque las sanciones nunca se llegaron a imponer a la espera de una ratificación judicial que al final no llegó. Hasta ahora los controles policiales se limitaban a informar.

Por su parte, en las tres zonas básicas de salud, pese a que continúan las restricciones de movilidad, no es posible multar aún a la espera de ratificación judicial.

¿Los madrileños pueden quedar con su familia o amigos?

Las reuniones siguen limitadas a seis personas en toda la comunidad, tanto en espacios públicos como privados, salvo si son convivientes. Esta medida no se aplica en actividades laborales e institucionales o en aquellas en que se establezcan límites o medidas específicas.

¿Qué pasa con los parques y los jardines?

Pueden seguir abiertos en toda la Comunidad de Madrid, salvo en las tres zonas sanitarias con restricciones.

¿Siguen limitados los aforos en la hostelería?

Los bares y restaurantes no echan la persiana, tampoco las casas de juegos y apuestas, pero el aforo no sobrepasará el 50% en espacios interiores y el 60% en exteriores.

Los establecimientos no podrán recibir nuevos clientes a partir de las diez de la noche, y la hora de cierre es una hora después, salvo servicios de entrega de comida a domicilio. El consumo en barra seguirá prohibido y no podrán sentarse más de seis comensales en una misma mesa.

¿Está permitida la asistencia a un velatorio?

Están limitados a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 en lugares cerrados. En los entierros y cremaciones se permiten hasta 15 asistentes.

¿Se puede practicar deporte en los gimnasios?

Tampoco cierran. El aforo se limita en el caso de dependencias al aire libre al 60%, mientras que las de interior será del 50%.

¿Es posible ir de compras?

No hay limitaciones, aunque en los comercios el aforo máximo será del 50% y no se podrá cerrar más tarde de las diez de la noche. En el caso de los cines el aforo tampoco podrá superar el 50%.

¿Qué pasa con las clases en las academias o en las autoescuelas?

En las autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas, las clases podrán impartirse de forma presencial con un aforo del 50%, además de garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

¿Está permitido ir a misa?

No hay problema siempre que el aforo sea de un tercio y que se mantenga una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.