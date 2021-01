PSPV-PSOE suspende temporalmente de militancia a alcaldes que se vacunaron

Elha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido cautelarmente de militancia a los alcaldes de, que aceptaron ser vacunados contra la Covid-19, pese a no estar incluidos en ninguno de los grupos de riesgo.El partido ha lamentado la "decisión desacertada" de(El Verger),(Els Poblets) y(Rafelbunyol), "que no puede empañar la labor que tanto sanitarios como alcaldes, concejales y los responsables públicos están haciendo en la gestión de la pandemia".En un comunicado la formación socialista ha anunciado esta decisión sobre losque fueron vacunados, pese a no estar en los grupos de riesgo estipulados por el Ministerio de Sanidad. Desde el partido se ha remarcado que en una situación tan complicada como la actual, en la que tanto los sanitarios, como las fuerzas de seguridad y toda la ciudadanía en general está haciendo grandes esfuerzos para superar esta pandemia,La decisión de aceptar vacunas no responde, según la formación, "a los criterios de responsabilidad que se le exige a un cargo público en un momento en el que, además, los recursos sanitarios son muy limitados". Por tanto, el partido ha tomado la decisión de iniciar unhasta analizar lo sucedido.En cualquier caso, el PSPV-PSOE ha indicado queque no pueden empañar la labor que están realizando alcaldes, alcaldesas, concejales y tantos cargos públicos que están respondiendo de forma ejemplar a la responsabilidad política que les encomendó la ciudadanía en las urnas".A ellos así como a todos los trabajadores de la Sanidad, servicios públicos y esenciales, el partido ha reiterado, han concluido.