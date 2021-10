PSOE, PP y Vox impiden tramitar la primera ley para regular el cannabis

El voto en contra de PSOE, PP y Vox ha impedido la toma en consideración de la primera proposición de ley integral para la regulación del cannabis que ha llegado al pleno del Congreso, de la mano de Más País, por "salud, economía y libertad" y para quitar a las mafias el control de la sustancia.

En su defensa de la iniciativa este martes, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha lamentado el voto en contra del PSOE al asegurar que se pierde una oportunidad histórica para evitar que se consuma bajo el control de las instituciones y no de las mafias.

El diputado ha calificado como esencial el debate sobre la legalización del cannabis, cuyo consumo no para de crecer, lo que demuestra que la prohibición no evita su uso, sino que potencia que se haga "sin protección, control, etiquetado y generando beneficios a las mafias".

Según la encuesta Edades, del Ministerio de Sanidad, unos 3,2 millones de ciudadanos de entre 15 y 64 años consumen de forma habitual (más de 20 días al mes).

"¿Ustedes creen que con la aprobación de la regulación se va a consumir más? No se dónde viven, pero en el país en el que vivo yo no hay ni un solo español que, si quiere consumir, no lo haga", ha subrayado el dirigente de Más País, al comentar que "falta coraje y honestidad" en el Parlamento "para abrir un debate que en la calle es normal".

Daniel Vicente Viondi ha cuestionado la propuesta de Errejón desde el PSOE: "No sé en qué calle vive usted, pero sabemos que a día de hoy las adicciones son un problema".

Tras asegurar que la propuesta de Más País está "mal hecha" y carece de "rigor jurídico", ha subrayado que el debate de la legalización del cannabis "ni está en la calle ni tiene un apoyo mayoritario de la sociedad".

Ha rechazado la iniciativa, pero se ha mostrado favorable a debatir el uso terapéutico de la sustancia en el marco de la subcomisión del Congreso que se creó la semana pasada, a propuesta del PNV.

Para Elvira Velasco, del PP, "ante mayor accesibilidad, menor es la percepción del riesgo ante su consumo", por lo que ha criticado a Más País por mandar mensajes "contradictorios e incongruentes" a los jóvenes.

Desde Vox, Juan Luis Steegmann, ha acusado a "más hachís, en vez de Más País", de "tener a España fumada" y ha enfatizado que "la marihuana es tóxica y supone un problema de salud pública de primera".

Sin embargo, Ciudadanos cree que la actitud ante el cannabis ha sido "cobarde" y se ha elegido no tocar un debate para el que la sociedad está preparada, según Guillermo Díaz, que ha apoyado la iniciativa, "aunque necesita muchas enmiendas", porque su grupo, entre libertad y prohibición, ha dicho, elige lo primero.

También ha respaldado la iniciativa de Más País, Podemos, que ha presentado una segunda propuesta de ley para regularizar el cannabis, sin contemplar su uso terapéutico, porque asociaciones de pacientes pidieron "no mezclar la dimensión medicinal con otras cuestiones", según Lucía Múñoz.

La tercera proposición de ley registrada en las últimas semanas para legalizar el cannabis es de ERC, que considera que la "prohibición actual no contribuye a disminuir su consumo, sino a promoverlo", por lo que Marta Rossique ha apoyado la inicitiva de Más País con la intención de "discutirla y enmendarla".

Errejón ha resaltado que el mercado negro del cannabis mueve miles de millones de euros y, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, su regularización supondría la creación de 100.000 empleos directos y 3.330 millones en impuestos, que "hoy van para las mafias y que servirían para financiar la economía formal y los servicios públicos".

La iniciativa de Más País contemplaba la creación de un impuesto especial del cannabis, prácticamente igual al del alcohol y tabaco, que, según Errejón, se destinaría en un 60 % a la sanidad pública, y amparaba el consumo recreativo de la planta por mayores de edad en la vía pública, con unas restricciones similares a las del tabaco.