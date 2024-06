PSOE y PP muestran sus primeras discrepancias 48 después del pacto sobre el CGPJ

Alrededor de 48 horas después de que el PSOE y el PP pactaran en Bruselas la renovación inmediata para julio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio de bloqueos, ambos partidos han mostrado su discrepancia sobre la magnitud de este acuerdo.

El principal desencuentro se centra en el carácter vinculante de la futura propuesta que los vocales del CGPJ realizarán sobre la reforma del sistema de elección de este órgano.

Bolaños deja claro que lo pactado con el PP no implica el cambio de sistema de elección

A este respecto, el ministro de Presidencia, el socialista Félix Bolaños, ha explicado que el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ deja en manos de los nuevos vocales hacer esta propuesta, que "se debatirá, se tramitará y en su caso de acordará". Entrevistado en TVE, y al ser preguntado sobre si la propuesta de los vocales será vinculante, Bolaños ha señalado que la disposición pactada "lo deja bien claro": los vocales tendrán seis meses para estudiar los modelos europeos y, con el aval de tres quintos, trasladar una reforma al Gobierno, al Congreso y al Senado, "las instituciones que tienen la iniciativa legislativa".

"Por supuesto, si se puede mejorar el modelo, hagámoslo, pero lo esencial de ese acuerdo es que basa en un amplio consenso", ha manifestado el ministro, quien ha recordado que el actual modelo de elección por las Cortes se basa en un gran pacto de Estado alcanzado entre PP y PSOE en 2011, renovado en 2013 y ratificado de nuevo ahora.

Bolaños se ha remitido a los "términos estrictos" pactados con el PP: los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en la propuesta de los vocales, elaborarán y someterán a la consideración de las Cortes Generales "un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación".

Según ha señalado, en estos momentos no hay conversaciones en marcha con el PP para renovar otros puestos vacantes –Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y RTVE–, "pero tiene que haberlas próximamente" "Sigamos hablando e intentando llegar a grandes consensos", ha manifestado Bolaños, quien ha confiado en el inicio de una nueva etapa con el PP y se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas lanza un importante mensaje al país al apostar por acabar con el clima "tóxico" de crispación.

En ese contexto, ha calificado de "exageradas" e incluso "estrambóticas" las primeras intervenciones públicas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras firmarse el pacto.

Ante la petición de dimisión del fiscal general del Estado, ha opinado que se le esté criticando por "hacer su trabajo, perseguir el delito e intentar aclarar los hechos" en el caso del presunto fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, lo que está habiendo es una persecución a los fiscales, "cacerías" a las que ya están acostumbrados cuando perseguía delitos, como ocurrió en la trama Gürtel.

El PP apuesta por una "mayor participación" de los jueces en el sistema

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que el acuerdo sellado en Bruselas sobre el CGPJ es "muy claro", porque la ley registrada conjuntamente mandata al Consejo entrante a que "en seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces.

"Al señor Bolaños, lo que si le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará porque el acuerdo, es muy claro: es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno", ha indicado, para reconocer que ésta es una de las cuestiones que les llevó "más tiempo" redactar y consensuar.

Al ser preguntado expresamente por esas palabras del ministro Bolaños acerca de que el acuerdo no compromete al Partido Socialista en el cambio del sistema de elección de los vocales, Feijóo ha señalado que él comprende que "el modelo del Partido Socialista no es el protagonismo de los jueces en la elección de sus pares en el Consejo". "Esa no es la postura del Partido Socialista. Eso es evidente. La nuestra sí que la es", ha dicho.

Feijóo ha avisado al Gobierno que "lo que la ley no distingue, no conviene que lo distingan las partes". "Y además, es que el Consejo tiene un mandato imperativo, que es que tiene que hacer eso. Por lo tanto, sería muy sorprendente que se le diga al Consejo, haga usted eso, y que nos da igual lo que haga", ha explicado.

Según Feijóo, "si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido". "Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho, que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto", ha subrayado.

Asimismo, el líder del PP ha indicado que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a votar a quien consideren oportuno". "No hay consignas. No hay sugerencias", ha afirmado, para destacar la "enorme responsabilidad" que tienen por delante en los próximos años.

Según Feijoo, con este pacto han conseguido "preservar el Consejo para que no caiga" en el "control" del Gobierno como, a su juicio, "ha caído el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o los organismos reguladores".

"Lo que el PP no quería es que el Gobierno controlase el CGPJ y que se profundizase en la independencia. Para mí es dolorosísimo ver lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional y yo no podía aceptar que se hiciese lo mismo en el Consejo", ha manifestado.

Sumar se desmarca del pacto entre el PSOE y el PP

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, este jueves en los pasillos del Congreso. FERNANDO VILLAR (EFE)

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha expresado el malestar de su grupo con el PSOE al conocer el texto de la proposición de ley que reformará la Ley del Poder Judicial ya registrado y cerrado, por lo que deja en el aire el apoyo de su grupo a la iniciativa al enfatizar que van a estudiar su posición.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, ha advertido al PSOE de que estas "no son formas" de tratar con Sumar pese a que en términos generales el contenido de la propuesta, que forma parte del acuerdo para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "tiene sentido" al "endurecer" las incompatibilidades entre la política y la justicia.

"Pero a nosotros no nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. Así que haremos lo que hacemos con todas las proposiciones de ley: la estudiaremos y decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados", ha advertido el portavoz de Sumar.

Es más, ha lanzado que el PSOE tiene que entender que "por muchos acuerdos que quiera firmar con el PP", las iniciativas claves como esta no se le pueden dar al socio minoritario ya cerradas y sin poder hacer aportaciones. Y en este sentido han trasladado al PSOE su malestar por este comportamiento.

A continuación, Errejón ha contrapuesto que Sumar conocía la negociación y sabía que esta proposición formaba parte del pacto con el PP, pero ha reafirmado que las formas no les gustan dado que habrían querido revisar el texto antes de registrarlo.

En este sentido, fuentes del grupo remarcan que el malestar tiene que ver más con las formas que con el contenido y consideran que el enfado con el PSOE se reconducirá cuando haya que votar la iniciativa.

ERC emplaza al PSOE a negociar con PP los PGE

ERC sigue molesta por el acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformar la elección de los vocales, y ha emplazado al Gobierno a llamar primero a los populares para negociar los Presupuestos del año que viene.

Tal como ha dicho el portavoz de ERC en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, es evidente que tras el ninguneo que creen que han sufrido las fuerzas del bloque progresista en la negociación del CGPJ, el PSOE llamará antes al PP para hablar de las cuentas públicas.

Eso no quiere decir que llegado el momento, no vayan a apoyar los Presupuestos, ha aclarado Rufián, sino que cuentan con que no van a ser prioritarios en la negociación.

Rufián ha afirmado que hay partidos de la mayoría de la investidura que están "bastante molestos con el reparto del Estado que están haciendo sin tener en cuenta absolutamente ha nadie" y ni siquiera la informaron de que PP y PSOE iban a registrar ayer la proposición de ley para reformar la elección de los vocales del CGPJ.

Si bien ha reconocido que en ERC no quieren formar parte de "según qué cosas", sí que quieren "adecentar" algunas cuestiones, criticando la "contradicción" del PSOE de llegar a acuerdos con la derecha al mismo tiempo que la califica de "maquinaria del fango".

"Así que quizá sí, los Presupuestos que primero llamen al PP como han hecho con el poder judicial", ha insistido Rufián, en la línea de la posición que también mantiene Podemos.