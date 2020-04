PSOE y Podemos registran la comisión de reconstrucción sin el apoyo del PP

A falta de un acuerdo conjunto con el PP para ponerla en marcha, PSOE y Unidas Podemos han dado un paso al frente en solitario y han registrado este viernes en el Congreso su propuesta de creación de una comisión parlamentaria para la "reconstrucción" social y económica tras el coronavirus.



La oferta de los dos partidos en coalición en el Gobierno de Pedro Sánchez es la de una comisión no permanente, con un tiempo de trabajo determinado de antemano.



Comparecencias, debates y propuestas acordadas culminarían en un dictamen que se votaría en el pleno de la Cámara Baja, para lo que el PSOE y Unidas Podemos ofrecen un plazo de dos meses prorrogables.



De momento, no ha sido posible una propuesta unitaria, ya que el PP apuesta por un formato de comisión que no solo estudie iniciativas para la "reconstrucción" del país, sino que permita también escrutar la gestión del Gobierno durante la crisis, algo de lo que recelan desde el principio PSOE y Podemos.



Ambos partidos confían en que el texto pueda ser evaluado por la Junta de Portavoces este próximo martes, de modo que la comisión podría aprobarse de inmediato.



En lo que sí parece que hay acuerdo entre el PP, el PSOE y Unidas Podemos es en que la futura comisión abarque cuatro grandes áreas.



Serían el reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la mejora del sistema fiscal y, por último, la posición de España ante la Unión Europea.



Al mismo tiempo que PSOE y Unidas Podemos avanzan con la comisión en el Congreso, el Gobierno ha emplazado también al PP a sumarse al acuerdo para esa comisión.



En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha ratificado la tercera prórroga del estado de alarma, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas, en especial al PP, para que se sumen a esos pactos "posCovid-19" y ha defendido que todas las partes cedan "un poco".



Montero ha puesto el ejemplo de otros dirigentes socialistas autonómicos que están en la oposición y que se han puesto a disposición de sus presidentes regionales.



Ha citado a los socialistas Ángel Gabilondo, en la Comunidad de Madrid; Susana Díaz, en Andalucía; o Luis Tudanca, en Castilla y León.



También ha puesto como ejemplo al presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, como muestra de que en el PP también existe "voluntad" de acuerdo.



"Estamos convencidos de que este acuerdo verá la luz si conseguimos que los que participamos nos veamos representados en los resultados, y todos debemos ceder un poco para que gane el país", ha proclamado.



Asegura Montero que el Gobierno desea que se aparquen las diferencias y que el "bienestar colectivo" se sitúe en el "punto de mira" de las necesarias alianzas políticas para que los trabajos de la comisión parlamentaria "empiecen de inmediato", si es posible la semana que viene.



CASADO. Mientras cristaliza esa comisión, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que los trabajadores de sectores esenciales cobren su salario bruto durante todo el estado de alarma, porque "se están dejando la piel".



En una visita a Mercamadrid, el líder de los populares ha considerado que los trabajadores de actividades esenciales no deberían por qué pagar IRPF ni tampoco sus empresas las cotizaciones sociales.



"Es un alivio para ellos, no hay que poner ningún fondo encima de la mesa y se lo merecen", ha asegurado.



Casado también ha criticado la falta de peso de España en sus negociaciones con la Unión Europea. "La UE suspende el plan de Sánchez, no tiene credibilidad por ocultar parte del déficit y despilfarrar en campaña 20.000 millones de euros más de lo pactado", ha denunciado.



Según Casado, para gestionar hace falta eficacia y transparencia, pero ahora, alerta, "no hay nadie al volante".



ARRIMADAS. También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que Pedro Sánchez solicite ayuda a Bruselas con un Gobierno que tuitea "a favor de Lenin" y tiene el desvío del déficit como carta de presentación.



A su juicio, cualquier Gobierno tendría más fuerza de negociación en la Unión Europea si acudiera con un plan sensato de medidas consensuadas con la oposición y los agentes sociales en lugar de ir de la mano "de Iglesias y Garzón".