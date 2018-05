El PSOE no negociará "nada" de la moción y pide a Cs que "no maree" con elecciones

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que su partido no va a negociar "nada" de la moción de censura porque es la "única alternativa" al Gobierno "abatido" de Rajoy y ha emplazado a Ciudadanos a dejar de "marear" con las elecciones.



"Quien no tiene otra alternativa es España, porque nos han metido directamente en la ingobernabilidad", ha subrayado en un acto en la localidad valenciana de Torrent, donde ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para que "deje de marear" con las elecciones, convencido de que la única posibilidad de ir a comicios es a través de la moción de censura.



Así las cosas, ha lanzado un mensaje claro al partido de Albert Rivera, al que ha reclamado que "sacrifique un poquito su ansiedad demoscópica, que no pasa nada por esperar poquitos o algunos meses".



También ha insistido en apelar a "los 350 diputados constitucionales, a su responsabilidad", para dejar claro que el PSOE no va a "fumigar a nadie que ostente esa condición", en alusión a las críticas que han recibido los socialistas ante la posibilidad de que la moción de censura sea apoyada por los independentistas y por EH Bildu.