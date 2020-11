El CIS mantiene una ventaja de 11,8 puntos del PSOE sobre el PP, con Vox y Cs al alza

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre, un año después de las elecciones generales, mantiene al PSOE como primer partido del país con un respaldo del 30,4%, con 11,8 puntos de ventaja sobre el PP, que se queda en el 18,6%.

Ambos partidos retroceden respecto al mes anterior, al igual que Unidas Podemos, situado en el 11,4%, mientras suben Vox hasta el 13,2% y Ciudadanos al 9,5%.

La encuesta, basada en 3.853 entrevistas telefónicas con ciudadanos de 1.247 municipios de 50 provincias, se realizó entre los días 3 y 12 de noviembre, unas fechas después de rechazarse en el Congreso la moción de censura de Vox y de aprobarse el nuevo estado de alarma hasta el mes de mayo frente al coronavirus.

Si mañana se celebrasen unas nuevas elecciones generales, la quinta parte de los encuestados (19,8%) ya anuncia su intención de votar al PSOE, frente a un 9,6% que tiene claro que votaría al PP, un 8,3% a Unidas Podemos y un 7,5% a Vox. Eso sí, hay un 20,7% que no sabe o no contesta, y un 12,7% que asegura que no iría a la cita con las urnas.

DOS PUNTOS MÁS, PESE A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La conclusión del CIS es que el PSOE cuenta en noviembre con un respaldo del 30,4%, cuatro décimas menos que el mes anterior pero dos puntos por encima del 28% que logró en las elecciones generales de hace un año, cuando sumó 120 diputados.

El PP, por su parte, se sitúa en el 18,6% en el Barómetro del CIS, tres décimas menos que en octubre y por debajo del 20,82% que le dejó con 88 diputados hace un año.

La distancia entre ambos se sitúa ahora en los 11,8 puntos a favor del PSOE, similar a la del mes anterior, pero un punto por debajo de la que hubo en las unas el 10N de 2019.

También baja Unidas Podemos, que hace un año logró un 12,84% y que en el barómetro presentado este miércoles, tras diez meses en el Gobierno, figura en el 11,4%, tres décimas menos que en octubre.

Por contra, sube el partido Ciudadanos de Inés Arrimadas, que en el barómetro se anota un 9,5% frente al 8,8% de octubre o el 6,79 de su fracaso electoral de hace un año con Albert Rivera de cartel.

VOX MEJORA TRAS LA MOCIÓN

Y Vox, tras la moción de censura de Santi Abascal, mejora sus datos de las últimas encuestas, con un 13,2% en noviembre frente al 11,7% de octubre, pero aún está por debajo del 15% que logró en las urnas hace un año, cuando logró 52 diputados.

Eso sí, la suma de los partidos del Gobierno de coalición (41,8%), con o sin el 1,8% de Más País, sigue por encima de las formaciones de su derecha (PP, Vox y Ciudadanos), que se quedan en el 41,3%.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC figura en la encuesta con un 3,2% por el 1,7% de Juntos y el 0,7% de la CUP, mientras que el PNV sigue por encima de Bildu (1,5% frente al 0,7%).

En cuanto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez sigue siendo el mejor valorado, con una nota de 4,4 puntos frente a los 3,7 de Inés Arrimadas y los 3,4 de Pablo Casado. Por su parte, Pablo Iglesias (Podemos) repite con 3,3 y cierra la lista Santiago Abascal (Vox) con un 2,3 puntos.

Además, el socialista Pedro Sánchez es el líder preferido para presidir el Gobierno, con un 26,5% de menciones frente al 8,4% de Casado, y suscita bastante o mucha confianza en el 26,9% de los encuestados frente a un 69,7% que desconfía. Los números del líder del PP son peores: Casado solo tiene la confianza del 9,5% y un 85% asegura tener poca o ninguna confianza.