El PSOE llama a la unidad entre Sumar y Podemos para "mayor rentabilidad electoral"

La ministra de Hacienda y Función Pública y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido a Sumar y Podemos que reflexionen para ir juntos en las elecciones generales, ya que "el electorado progresista no puede depositar su voto en alguna formación que no tenga perspectiva de obtener representación institucional".

"Lo que esperamos en el PSOE es que el espacio a la izquierda del PSOE se configure de manera que pueda tener mayor rentabilidad en términos electorales para seducir al electorado que no quiera votar al PSOE", ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Un día antes de que termine el plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales del 23 de julio, el partido Movimiento Sumar de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y Podemos siguen sin cerrar un acuerdo para concurrir juntos.

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE ha comentado que le corresponde a ambas partes la "capacidad de poder conformar esa alianza", pero al mismo tiempo ha hecho un "llamamiento a la reflexión".

"Que se aproximen a los datos de las elecciones autonómicas y municipales porque ahí puede haber parte de pistas que ayuden a conformar ese espacio. El electorado progresista no puede depositar su voto en alguna formación que no tenga la perspectiva de obtener representación institucional. En cualquier entorno democrático es lógico que hagamos esa reflexión", ha comentado.

Sumar no participó en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, mientras que Podemos lo hizo bajo distintas fórmulas de alianzas con otras formaciones y no obtuvo representación en lugares claves como la Asamblea de Madrid, al no conseguir el mínimo de apoyos necesario.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mostrado su "respeto" a las negociaciones entre Sumar y Podemos, y se ha inclinado por el voto útil.

"El PSOE es la única fuerza política cien por cien segura y fiable que puede garantizar un gobierno progresista en los próximos cuatro años en España", ha declarado a los medios a la salida de un desayuno informativo.

Y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado a su llegada al consejo europeo de ministros de Interior que se celebra en Luxemburgo su deseo de que todos los partidos políticos a la izquierda del PSOE "vayan unidos" en la coalición Sumar a las elecciones generales para que las políticas progresistas "sigan teniendo éxito".