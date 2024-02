El PSOE eleva la presión sobre Ábalos y lo enviará al Grupo Mixto si no deja su escaño

El plazo que la dirección del PSOE dio al exministro José Luis Ábalos para que deje su escaño del Congreso, debido a una investigación judicial a su exasesor Koldo García, concluye este martes a las 10.00 horas, por lo que será expulsado al Grupo Mixto si no entrega el acta en las próximas horas.

La ejecutiva del PSOE se reunió en la mañana del lunes y su portavoz, Esther Peña, dijo en rueda de prensa sobre las 11.15 horas que Ábalos tenía un lapso de 24 horas para dimitir como diputado. "Existe una responsabilidad política" de Ábalos aunque "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación", subrayó Peña.

Fuentes del partido añadieron que si Ábalos no dejaba el escaño sería expulsado del grupo socialista y tendrá que integrarse en el grupo mixto.

Y las fuentes concretaron que las 24 horas acaban a las 10.00 horas, puesto que a esa hora comenzó la reunión de la ejecutiva federal del PSOE que tomó la decisión de dar ese ultimátum.

Por la tarde, Ábalos registró en el Congreso su dimisión como presidente de la Comisión de Interior. Por este cargo parlamentario percibía 1.598 euros mensuales adicionales, por gastos de representación.

Si Ábalos decide no dejar el acta de diputado por Valencia, y el PSOE le echa de su grupo parlamentario, la opción que le queda es enrolarse en el Grupo Mixto, donde compartiría bancada con otros siete diputados: los representantes de UPN, CC y BNG que lo formaron en agosto y los cuatro de Podemos que salieron del grupo de Sumar en diciembre.

Comisión de investigación por la compra de material sanitario

Además de amenazar al exministro con su expulsión del grupo socialista si no entrega su acta de diputado, el PSOE acordó también este lunes registrar la solicitud de creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario por las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus.

Koldo García. SERGIO PÉREZ (EFE)

Con ese ámbito de actuaciones, además de incluir el caso Koldo, como se ha popularizado la investigación policial denominada Delorme, podría tener cabida la acusación también por compras de mascarillas a Tomás Díaz Ayuso durante la pandemia, hermano de la presidenta madrileña y dirigente del PP.

El Partido Popular ha puesto reticencias a esa investigación parlamentaria que promueve el PSOE, pero por otro motivo, porque "está supuestamente implicada" en la trama la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, lo que hace que no se fíen, según ha expresado el portavoz del partido, Borja Sémper. Anunció, además, que el PP ya ha registrado una solicitud de comisión de investigación en el Senado, que cree más fiable.

El PP pedirá que comparezcan en esa comisión tanto Armengol, que en la pandemia presidía el Govern balear, y el ministro de Política Territorial y entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, como también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Sanidad y ahora líder del PSC, Salvador Illa.

Tras la rueda de prensa de Sémper, fuentes del PSOE criticaron al PP por dedicarse a "lanzar infamias contra personas que no figuran en ninguna investigación" y "expandir barro", y le reprocharon las "excusas de mal pagador" hacia la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

Desde otros partidos ya se ha mostrado apoyo a la investigación en el Congreso; en primer lugar, desde el otro grupo que sustenta al Gobierno, Sumar, cuya líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha urgido en un mensaje en X a depurar responsabilidades por los cobros de comisiones en la compra de mascarillas, "se llame Koldo o Tomás Díaz Ayuso".

Desde Vox también se mostraron a favor de comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas, y además el número dos del partido, Ignacio Garriga, anunció que, al igual que el PP, se personan como acusación particular en la causa judicial, para "acorralar" al PSOE. Coalición Canaria y EH Bildu han avanzado ya que apoyarán la investigación en el Congreso, mientras que UPN de momento se ha limitado a confirmar que apoyará la del Senado.

Auditoría en dos empresas públicas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ordenó, por su parte, una auditoría en dos de las empresas públicas dependientes de su cartera, Puertos del Estado y Adif, para aclarar los detalles de la compra de mascarillas en 2020 a raíz del llamado caso Koldo. Entre los contratos investigados figura uno de más de 20 millones de euros por el suministro de mascarillas adjudicado por Puertos del Estado y otro de 12,5 millones de euros por Adif.

La investigación del caso Koldo no ha hecho más que comenzar y no se descarta que aparezcan nuevos imputados –en la querella de la Fiscalía Anticorrupción solo aparecen los siete principales investigados– a raíz de las intervenciones telefónicas, las escuchas "in situ" y la documentación obtenida en los registros que acompañaron a la veintena de detenciones que se produjeron la semana pasada en el marco de la llamada la operación Delorme, según explicaron fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Perfil. El fiel escudero de Pedro Sánchez ahora repudiado

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, durante una reunión del Comité Federal del PSOE. LUCA PIERGIOVANNI (EFE)

José Luis Ábalos Meco (Torrent, Valencia, 1959), en el ojo del huracán político por el caso Koldo, vive uno de los peores momentos de su trayectoria política y está por ver si el definitivo.

Lejos quedan aquellos años en los que fue el fiel escudero de Pedro Sánchez, el que se mantuvo leal a él cuando fue derrocado como líder del PSOE, el que lo empujó a dar un paso al frente y presentar batalla a Susana Díaz, entonces todopoderosa presidenta de Andalucía, y el que fue después su mano derecha, tanto en el PSOE, como secretario de Organización del partido, como ya en el Gobierno como ministro de Transportes. Hasta 2021, cuando lo destituyó como ministro sin una explicación.

Ábalos, hijo del torero conquense Heliodoro Ábalos, Carbonerito, es profesor de primaria pero lleva en la política desde que a los 16 años, en 1976, se afilia a las Juventudes Comunistas, de las que pasó dos años después al PCE. En 1981 entraen el PSOE y en 1983 ocupa su primer cargo público como jefe de la secretaría del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

A partir de entonces no dejó de ascender dentro del PSOE valenciano hasta el año 2000, cuando perdió el congreso del partido en Alicante pese a que era el ungido por Ferraz, bajo el liderazgo entonces de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero sobrevivió. Aceptó la derrota y pactó con su contrincante, lo que le permitió seguir manteniendo su influencia en el PSPV durante un largo periodo. Hasta 2016, cuando, ante el enfrentamiento entre el líder en ese momento del partido en Valencia, Ximo Puig, y Pedro Sánchez lo apostó todo por el actual presidente y acertó.

En aquellos tiempos, las crónicas lo dibujaban como un hombre pragmático y con gran capacidad para el pacto, además de simpático, con encanto personal. Ya en el Gobierno, su figura se fue oscureciendo por distintos escándalos y el PP lo acusó reiteradamente de nepotismo.

Tras su salida del Ejecutivo, se separó de su tercera mujer (tiene cinco hijos de sus matrimonios) y se centró en su trabajo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, aunque le dio tiempo también para hacer un curso sobre las Fuerzas Armadas en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional.

Llevaba un vida tranquila y plácida hasta el estallido del caso Koldo. No está imputado, pero su nombre aparece en el sumario y su partido cree que la responsabilidad política de ser el jefe del cabecilla de la trama corrupta no se puede pasar por alto.

Pero Ábalos aguanta la presión. Intenta aplicar su particular Manual de resistencia con el que triunfó su jefe, que lucha ahora para que su exfiel escudero no le provoque un daño irreparable en su ya difícil travesía por la actual legislatura.