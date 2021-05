El PSOE se divide ante los posibles indultos a los presos del procés

El giro que ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al abrir la puerta a los indultos para los doce condenados por el procés, ha comenzado a generar malestar dentro del PSOE, empezando por los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, que se han mostrado ya muy críticos ante esta posibilidad.

Las advertencias de Page y Vara llegan después de que el Tribunal Supremo se haya posicionado también en contra de esos posibles indultos, y se suman además al rechazo planteado ya con anterioridad por otros barones, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y al cuestionamiento que este miércoles realizó el expresidente del Gobierno Felipe González.

Todos ellos han puesto el foco, principalmente, en el hecho de que los políticos independentistas presos no hayan mostrado siquiera arrependimiento, y han advertido de que nada garantiza que no vuelvan a incumplir las leyes que ya quebrantaron cuando organizaron la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

En cambio, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este jueves sobre los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados: "Todo lo que dentro del Estado de derecho ayude al reencuentro, me parece muy oportuno".

"La gran lección es que, fuera del Estado de derecho, nada sirve para nada más que para deteriorar la convivencia y generar un lío competencial y jurídico que genera caos", ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Sobre el informe del Tribunal Supremo (TS) contrario a los indultos, ha admitido que no le ha sorprendido, y ha recordado que es preceptivo pero no vinculante, ya que la decisión corresponde al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Tengo plena confianza en la decisión que se tome".

EL PP PRESENTARÁ MOCIONES. Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que su partido presentará mociones en los consistorios para que el PSOE y otros partidos se manifiesten sobre los indultos a los políticos catalanes presos, como ya han hecho algunos barones territoriales.

En declaraciones a Telecinco, ha opinado que los 8.000 ayuntamientos pueden ejercer "una revolución silenciosa contra el desafío" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Tribunal Supremo.

A su juicio, no es un indulto sino "una pago político" y un mecanismo para lograr apoyo parlamentario. Para Egea, "la presión institucional y judicial es la que debe funcionar" y ha advertido que "si Sánchez decide indultar en contra del tribunal sentenciador puede rozar la prevaricación".

En esta línea, el vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha instado a los "presidentes autonómicos" y "alcaldes del PSOE" a "romper su silencio" y a expresar públicamente su oposición a los indultos.

En una rueda de prensa en Lugo, instó a los políticos socialistas que no están de acuerdo con esa medida a decir "ya basta" y "no todo vale". "Les pedimos que se pongan del lado de España. No se puede seguir con esta deriva", insistió.

EL BNG CENSURA AL SUPREMO. Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha cargado este jueves contra el Tribunal Supremo por defender, a su juicio, "criterios antidemócraticos" y no mantener la "neutralidad política" y le ha afeado que rechace los indultos a los condenados por el procés cuando, en su día, sí defendió indultar a "verdaderos golpistas" como Antonio Tejero, "que entró disparando en el Congreso".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rego ha insistido en que los problemas políticos siempre se "enquistan" cuando se abordan por la vía judicial y ha defendido el diálogo y el respecto a la "voluntad democrática de los pueblos" para afrontar el existente en Cataluña.

"Lo lógico es que se produzcan esos indultos", ha comentado, si bien, ha dejado claro que apoyan la reivindicación de los independentistas catalanes de aplicar una amnistía y convocar un referéndum de autodeterminación.