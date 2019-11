El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido este lunes por la mañana de que su partido no apostará por la gran coalición con el PP y ha dejado claro que no ve otra alternativa que un gobierno progresista. El dirigente socialista ha calificado la situación salida de las urnas como "compleja" y de "política muy dinámica", que exigirá "mucho trabajo". Pero ha dejado claro que el compromiso del PSOE es el de "tratar de articular esta realidad compleja para plantear un gobierno de carácter progresista".

En este sentido, ha precisado que antes del domingo no había ya otra "alternativa" y ha recalcado que los socialistas no van a "apostar por un gobierno de gran coalición", en referencia al PP, porque la derecha --ha matizado-- "sigue sin asumir su responsabilidad". De hecho, ha culpado al PP de "blanquear" a la ultraderecha y ha afirmado que los de Pablo Casado no han sabido capitalizar los apoyos que ha perdido Ciudadanos, ya que de los 47 escaños que ha perdido la formación 'naranja', los 'populares' solo han recogido 22.

El propósito del PSOE es que haya Gobierno antes de final de año, y en eso trabajamos

Ábalos ha anunciado que a partir de este lunes el presidente en funciones hará las llamadas pertinentes para "sondear la opinión" de los líderes de otras formaciones y "establecer la dinámica para conformar gobierno lo antes posible". En rueda de prensa en la sede de Ferraz, en un receso de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados del 10-N, Ábalos no ha precisado con quién hablará primero el candidato socialista pero sí ha dicho que cumplirá con ese compromiso, anunciado ya en precampaña, porque el PSOE es hoy "la única alternativa".

No ha aclarado si el PSOE tiene ahora mayor disposición a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos y ha dicho que el objetivo es "entendernos" y encarar acuerdos "con la máxima responsabilidad posible por el interés del país". El dirigente socialista ha señalado que "el propósito del PSOE es que haya Gobierno antes de final de año, y en eso trabajamos".

También ha apostado porque "no haya terceras elecciones" y ha precisado que "un gobierno progresista no es coalición con las derechas". Además ha avanzado que los socialistas no esperan la abstención del PP en una hipotética investidura de Sánchez y ha augurado que los de Casado van a ir "a remolque de la ultraderecha y su margen es muy escaso".

Ábalos ha explicado que el PSOE trabajará para sumar con "todos aquellos que quieran desbloquear España" y ha situado a ERC en el grupo de "bloqueadores", por lo que no está en los objetivos del candidato hablar con ellos.

En cuanto a Ciudadanos, ha recordado que en la campaña electoral esta formación dijo muchas veces que no iba a bloquear.

A la pregunta de si el PSOE está en mejores condiciones que en abril de conseguir la gobernabilidad, Ábalos ha señalado: "Ni en mejor ni en peores condiciones, las circunstancias son distintas".