No hay pruebas de que el policía vigués fuera herido en Barcelona por "fuego amigo"

Ninguna prueba avala los mensajes de usuarios que afirman en las redes, con distintos argumentos, que el policía nacional ingresado grave en un hospital de Barcelona como consecuencia de un impacto en la cabeza resultó herido, en realidad, por el disparo accidental de otro agente.

Barcelona vivió hace una semana la jornada de mayor tensión desde que comenzaron las protestas por la sentencia del "procés". Esa noche del viernes 18, un agente antidisturbios recibió un impacto en la cabeza que le dejó inconsciente.

Desde el principio, la Policía Nacional ha asegurado que la causa fue un objeto pesado lanzado contra él por participantes en los altercados, pero en los últimos días otra teoría se ha viralizado: fue víctima del "fuego amigo".

Decenas de publicaciones en las redes, acompañadas de vídeos que recogen el momento en que el policía vigués Iván Álvarez es atendido por sus compañeros, intentan demostrar que, en realidad, al agente le hirió una pelota de goma disparada de forma involuntaria por otro policía situado tras él.

Según distintos usuarios y plataformas digitales, este hecho no se habría conocido antes porque los medios de comunicación han recibido "coacciones" para que no difundieran estas imágenes, que supuestamente contradicen la versión de los hechos ofrecida por la Policía Nacional.



SIN PRUEBAS. No hay prueba alguna que sustente ninguna de las afirmaciones que apoyan la hipótesis del "fuego amigo".

El quinto día de protestas en Barcelona, que coincidió con la jornada de huelga general, los disturbios comenzaron antes de caer el sol. Grupos de jóvenes se concentraron desde primera hora de la noche en torno a la plaza de Urquinaona, donde los manifestantes lanzaban petardos, cristales y piedras.

Los hechos se produjeron muy cerca de ahí, donde un grupo de antidisturbios se enfrentó a jóvenes atrincherados tras una barricada de contenedores de basura y una gran hoguera.

Varios vídeos reproducen la misma secuencia desde distintos ángulos: una decena de policías antidisturbios permanecen agrupados en la acera izquierda de la calle Jonqueres, en su confluencia con Trafalgar, cuando uno de ellos dispara su arma y, segundos después, un agente aparentemente herido es trasladado por varios compañeros a otra zona de la calle, donde lo intentan atender sobre el asfalto.

QUÉ REVELAN LAS MARCAS DEL CASCO

Los cascos utilizados por los antidisturbios están fabricados con fibra de aramida, un material ligero que absorbe fuertes impactos, y de hecho están preparados para soportar disparos de armas de fuego (cortas del calibre 22 y revólver del calibre 38) a cinco metros de distancia, conforme a los requisitos del pliego de prescripciones técnicas que establece la Dirección General de la Policía para la adquisición de este equipamiento.



Según expertos en operativos policiales antidisturbios, sería imposible que una pelota de goma, incluso lanzada a muy corta distancia, le hubiera provocado una herida grave en la cabeza.

Consultado por EFE a través de fuentes policiales, uno de los agentes que acompañaban en aquel momento al policía herido indica que no fue en la parte posterior del casco donde recibió el impacto y describe el objeto arrojado por los agresores como "un adoquín de ladrillo macizo", que "se partió con el golpe". El agente sangraba abundantemente y perdió el conocimiento.

Este relato coincide con el diagnóstico del perito en balística forense Iñaki Piqueres, que descarta "de forma categórica" que el impacto fuese producido por una pelota de goma, tras analizar los desperfectos provocados en la superficie del casco del policía herido, según fotografías a las que ha accedido EFE.

Para Piqueres, lo más probable es que el golpe fuera causado por un "adoquín o ladrillo lanzado en vertical", seguramente "impulsado" y no simplemente "dejado caer".