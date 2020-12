👉 Consulta aquí el documento íntegro

El Ministerio de Sanidad ha difundido este miércoles su propuesta para las fiestas navideñas, que deberá ser analizada por el Consejo Interterritorial que se celebra por la tarde. Los planes del Gobierno pasan por limitar la movilidad entre las comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, aunque permitirá como excepción los desplazamientos hacia el lugar de residencia habitual de familia y allegados.

De este modo, las comunidades quedarían cerradas perimetralmente, pero se permitirían las reuniones familiares. Eso sí, estos encuentros no podrán superar los 10 comensales — sin especificar si niños o adultos— y tendrán que finalizar, como hora máxima, a la 1.30 horas en Nochebuena y Fin de Año.

Así consta en el documento en el que Sanidad aconseja a los estudiantes que regresen que limiten sus interacciones diez días antes de volver y extremar las precauciones una vez estén en casa, así como la celebración de cabalgatas estáticas y campanadas virtuales o retransmisiones de eventos por televisión u otras opciones telemáticas.

"En esta temporada navideña, debemos considerar modificaciones en los planes de celebraciones para reducir la propagación de covid -19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras", argumenta la propuesta que llevará esta tarde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuyas principales recomendaciones son:

- Limitación de entrada y salida entre comunidades autónomas: del 23 de diciembre al 6 de enero, comunidades y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de entrada y salida salvo para aquellos desplazamientos que ya estaban justificados durante el estado de alarma, así como aquellos "que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean eficaces" en cada autonomía. No obstante, las comunidades podrán decidir si aplican esta salvedad solo en días determinados a la vista de la evolución de la situación epidemiológica. De esta recomendación quedan exentas Canarias y Baleares debido a las características propias de la insularidad, por lo que dispondrán la aplicación de las medidas que resulten oportunas.

- Encuentros con familiares y allegados: las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero quedan condicionados a que no se supere el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes; lo aconsejable en todo caso es que estos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia.

- Limitación de la movilidad nocturna: en Nochebuena y Nochevieja la hora de comienzo de esta restricción comenzará "a más tardar a las 1:30 horas, únicamente para permitir el regreso al domicilio. En ningún caso se utilizará esta ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales".

- Eventos navideños: no se permitirá la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento de "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España". En un documento anterior de la semana pasada recomendaba no celebrar cabalgatas, pero ahora sugiere hacerlas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, además de campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión.

- Centros residenciales socio-sanitarios: cuando los residentes realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, deben quedar restringidas a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable; a su reingreso se plantea la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa y en los días posteriores se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

Sanidad aconseja a los estudiantes que regresen a sus hogares que limiten sus interacciones diez días antes de volver

- Regreso a casa de estudiantes: se les insta a limitar las interacciones sociales y extremar las medidas de prevención los 10 días anteriores. Una vez en casa, deben limitar los contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar sobre todo al aire libre, en lugar de en el interior.

- Restauración y hostelería: los establecimientos seguirán las normas de aforo y prevención, así como el resto de restricciones vigentes en cada comunidad. En el interior se garantizará una adecuada ventilación natural o mecánica.

También pide reforzar el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y evitar comer del mismo plato.

- Comercio: propone organizar las compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales, que deberán respetar el aforo previsto.

- Vía pública: favorecer un mayor uso del espacio público al aire libre para la ciudadanía y la realización de eventos culturales, actividades para la infancia o para la hostelería y comercio.

El Gobierno recuerda que la mayoría de los brotes se producen en el ámbito social, sobre todo en encuentros de familiares y amigos no convivientes y principalmente en lugares cerrados

- Eventos deportivos: no se podrán celebrar; en su lugar, se recomiendan modalidades de participación virtual. Esta vez no alude a la carrera de San Silvestre, que la semana pasada permitía hacer siempre que respetara el toque de queda nocturno, sin público y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores.

- Celebraciones religiosas: en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en cada comunidad.

Aún así, Sanidad aconseja evitar los cantos y sustituirlos por música pregrabada, y también las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.), en favor de otras que no conlleven riesgo sanitario. La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

- Transporte: sugiere aumentar la frecuencia de horarios del transporte público para evitar las aglomeraciones, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención que incluyen no comer y hacer un uso correcto de la mascarilla. Siempre que sea posible, los desplazamientos deberán ser en transporte al aire libre.

Debemos modificar ciertas costumbres para garantizar la seguridad y el control de la pandemia con el menor impacto en el desarrollo de las fiestas

- Coordinación: se recomienda establecer una coordinación efectiva con la Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones Regionales de Municipios para informar de la situación epidemiológica y para acordar medidas que posibiliten el disfrute de unas celebraciones navideñas diferentes por parte de la ciudadanía con actividades al aire libre.

- Reforzar los mensajes sobre todas las medidas de prevención incluidas las relacionadas con la ventilación y las actividades al aire libre: las 6M (mascarilla, manos, metros, maximizar ventilación y actividades al aire libre, minimizar número de contactos y "Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto").

Y es que la mayoría de los brotes se producen en el ámbito social, sobre todo en encuentros de familiares y amigos no convivientes y principalmente en lugares cerrados, "en muchos casos mal ventilados, donde se habla a un volumen alto y no se hace buen uso de la mascarilla o se realizan actividades donde es incompatible su uso continuo como comer o beber", argumenta el departamento que dirige Salvador Illa.

Los movimientos masivos de personas entre unidades territoriales con diferente incidencia acumulada generan, además, "un riesgo elevado" de difusión geográfica de la transmisión del coronavirus, por lo que resulta conveniente limitar estos desplazamientos. "Este año debemos modificar ciertas costumbres para garantizar la seguridad y el control de la pandemia con el menor impacto en el desarrollo de las fiestas aplicando medidas que han demostrado ser efectivas", como la limitación de los desplazamientos o del número de personas no convivientes en las reuniones, concluye.

LA POSICIÓN DE GALICIA. Frente a los planes del Ejecutivo central, la propuesta de la Xunta de Galicia para regular los encuentros durante la próxima Navidad pasa por limitar las reuniones a un máximo de dos unidades familiares, aunque con independencia del número de personas que implique.

Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante una comparecencia para explicar las medidas adoptadas por el comité clínico en su reunión de este martes.

Preguntado acerca de las medidas para las próximas Navidades, Núñez Feijóo ha explicado que la propuesta de la Xunta pasa por no centrarse en el número de personas, si no en las unidades familiares. En concreto, Galicia apuesta por limitar a dos unidades familiares distintas las cenas y comidas de Navidad y pide que, dentro de lo posible, sean las mismas personas para los diferentes encuentros a lo largo de estas fechas.

Además, Feijóo anunció que, a su entender, la unidad familiar incluye únicamente a personas que habitualmente comparten techo. Es decir, el presidente sostiene que, por ejemplo, un hijo emancipado que visite en Navidad a sus padres ya se consideraría una reunión de dos grupos diferentes.

A mayores, para aquellas personas que no cuenten como núcleo familiar o en el caso de que el Gobierno central no acepte la propuesta de unidades familiares, la Xunta propone que no cuenten en los máximos de personas los niños menores de 10 años.