"Probablemente pude haber hecho más contra la corrupción"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy está convencido de que la crisis abierta entre el líder de su partido, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el liderazgo del partido en Madrid "se resolverá", al tiempo que niega que haya intermediado entre ambos: "No es mi papel".

¿Cómo se ve la política desde este despacho?

De otra manera. Tuve una vida política muy intensa. Hay algunas cosas que me preocupan y por eso he escrito el libro.

Usted siempre ha sido más discreto que otros expresidentes. ¿Es algo personal, una convicción?

Una cosa es que efectivamente se publique un libro y otra estar constantemente en la vida política, no lo veo. No creo que sea el papel de un expresidente estar criticando a un Gobierno o apoyándolo.

Ya le pasó siendo presidente del Gobierno, cuando recibió opiniones no siempre favorables de otros expresidentes. Y de su propio partido.

Eso son pequeñas cosas de la vida y yo me tengo que ocupar de lo que hago yo. E intento no importunar.

En su libro critica con dureza los juicios paralelos.

Cito un caso paradigmático. A Francisco Camps le han dedicado más de 100 portadas y resulta que jamás ha sido condenado.La prudencia, la moderación, el equilibrio y la sensatez no solo hay que pedírsela a los jueces o a los políticos, sino a todos.

Sobre la corrupción escribe que "nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie la puede garantizar". ¿Podría haber hecho más en contra de esa corrupción en el PP? El extesorero de su partido, Luis Bárcenas, afirma que no solo la conocía, sino que incluso usted destruyó pruebas.

Eso es absolutamente falso. Y ya no voy a entrar en esos detalles. Cada uno se defiende como quiere. ¿Que pude haber hecho más? Seguro que sí. En cualquier materia de gobierno pude haber hecho más. Nunca me he tenido por alguien que acierta siempre. Hay algunos que se lo creen, pero allá ellos. Probablemente pude haber hecho más.

El próximo día 13 tiene que comparecer en el Congreso ante la Comisión de Investigación sobre el caso Kitchen. ¿A quién teme más, a los jueces o a los diputados?

Yo iré allí a responder a lo que me pregunten.

Afirma que el PSOE ha acabado con sus pactos con el espíritu de la Transición. ¿Puede el PP pactar con Vox, pero no los socialistas con Unidas Podemos?

Se han roto unos consensos que funcionaron muy razonablemente desde la Transición, ahí se fijaron las reglas del juego. Eso se rompió cuando el PSOE pactó con partidos que están radicalmente en contra de la Constitución. Así es muy difícil llegar a entendimientos. En las reglas del juego hay que entenderse, pero para el PP entiendo que resulte hoy complicado pactar.

¿Cree que polariza el debate público que el PP pacte con Vox?

No soy de Vox y creo que el PP y Vox son dos cosas distintas. El PP es, de hecho lo ha sido siempre, un partido que está en la centralidad. Hemos tenido en ocasiones diez, once millones de votos. Somos un partido con vocación de Gobierno, como lo ha sido el PSOE. Luego hay bisagristas, gente que quieren apuntalar... pero en fin, Vox no ha puesto en tela de juicio la Constitución española, al menos que yo sepa, ni ha puesto en tela de juicio la Transición.

¿Qué futuro le augura a Vox?

Me he manifestado a favor del bipartidismo porque ha funcionado. Se nos habló de la vieja y la nueva política. Por lo visto la vieja política éramos los partidos que habíamos trabajado desde 1977 para que este fuese un país habitable no polarizado como desgraciadamente está ahora. Muchos votantes de Vox han sido votantes del PP y creo que volverán, cuando esta polarización vaya desapareciendo.

El PNV apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez, que lo desalojó de La Moncloa pocos días después de respaldar unos presupuestos que en teoría le garantizaban el final de la legislatura. Ahora vuelve a ser clave. ¿Cuál es el poder real que tienen los nacionalistas vascos en la política nacional?

El PNV, tres o cuatro días después de votar unos presupuestos vota una moción de censura y se hace un salto... en fin, cuanto menos curioso desde el punto de vista de los hábitos democráticos. Yo me presenté en el año 2016 y tuve 170 votos y luego había 180. Fui elegido presidente porque el PSOE se abstuvo, porque no quería la coalición Frankenstein. Luego el PSOE cambió de criterio. El PNV tuvo un papel ahí, pero el verdadero papel fue el del PSOE.

¿Por qué no dimitió cuando supo que el PNV iba a apoyar la moción de censura? Si hubiera dimitido quizás hubiera evitado lo que sucedió después.

Lo más razonable quizás hubiera sido convocar elecciones, pero no podía porque estaba presentada la moción de censura. Y dimitir no tenía ningún sentido porque no servía absolutamente para nada. Los 180 votos estaban en el mismo sitio. Y hubiera supuesto reconocer algo que fue una tremenda injusticia porque ahí se utilizó una línea de una sentencia.

¿Habló con el PNV para que rectificara?

Sí. Yo tengo una opinión, que en el País Vasco estaban el PSOE, Podemos, Bildu y luego estaba el PNV. Y el PNV no quiso aparecer ante la opinión pública como el único apoyo del Gobierno, no vaya a ser que hubiera una coalición y dejaran ellos de gobernar.

Le han criticado por haber dejado dividido en tres el centroderecha que recibió unido de Aznar.

Hice una apuesta por un partido que englobara a todos y desde 2008, durante diez años, estuvimos ganando todas las elecciones. Me fui con 137 escaños y el 33% del voto, el mismo porcentaje que tuvo Merkel cuando hizo la coalición con los socialdemócratas. Cuando yo estaba, Vox tuvo cero.

Defiende que tener la casa en orden es un requisito para lograr la confianza ciudadana. ¿Volverá pronto el orden al Partido Popular?

He visto situaciones similares a estas, créame que unas cuantas. Le aseguro que esto se resolverá, lo ideal es que se resolviera rápidamente, pero esto tenga usted la certeza de que se va a resolver.

¿Ha intermediado?

No es mi papel.

¿Entiende usted que Ayuso quiera ser presidenta del PP de Madrid? En otras autonomías es el camino natural.

Lo único que puedo decirle es que esto se va a arreglar.

"España no puede tener al jefe de Estado en Abu Dabi teniendo lo que tenemos aquí"

Comenta que cuando supo que el rey Juan Carlos se iba de España lo encontró "dolido".

Debería volver. Una persona que trajo la democracia a España, que hizo una labor gigantesca y que fue el pilar básico de esa gran operación política que ahora algunos quieren desacreditar, que es la Transición. Es que había gente que venía del exilio y otros que venían del Gobierno de Franco. Fue una operación de la que un país tiene que sentirse orgulloso y la pilotó el Rey.

¿Entiende que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones, como reclaman algunos?

España no puede tener al jefe del Estado en Abu Dabi teniendo lo que tenemos aquí.

La izquierda le recrimina no haber presupuestado un solo euro para exhumar restos de víctimas de la dictadura.

La Transición supuso un esfuerzo para reconciliar a los españoles y sobre todo para decir, oiga, vamos a mirar al futuro. Lo que se está haciendo ahora es una apuesta por dividir a los españoles y para estar escarbando en el pasado. Nunca lo hizo el PSOE. Felipe González nunca hizo eso.

Respecto a Cataluña, detecta mejoras porque, asegura en el libro, los independentistas pueden defender sus ideas pero saben dónde están los límites.

El 155 sirvió para que todo el mundo, supiera que la democracia española se puede defender aplicando la ley. Se pensarán volver a repetir las operaciones que hicieron en su momento.

¿Fue la decisión más difícil de su etapa al frente del Gobierno?

Sí, claro. No se había aplicado en la historia, no había jurisprudencia, no había ni siquiera doctrina.

¿Se considera un jarrón chino?

Yo me considero un ciudadano que lo único que pretende es ser feliz y que los que estén a mi alrededor también lo sean. No estoy para mucho más.

¿Qué siente al ver la foto del momento en que abandona el Congreso cuando sabía que Sánchez ganaba la moción de censura?

Yo soy un ser humano, a pesar de ser un político, y entonces me emociono. Es que he estado cuarenta años en la vida política. Empecé muy joven y, al final, cuando te miras a ti mismo, que es lo que más me importa, pues algo hice, ¿no?.

"La política para adultos es la que hace Feijóo"

"Podría limitarme a decir que política para adultos es la que hace el presidente de la Xunta. A partir de ahí me levantaba y me iba". Así, con su habitual sentido del humor, se ganó Mariano Rajoy al auditorio de Santiago donde ayer presentó su libro. El expresidente puso al líder gallego como "referente" de este tipo de política, en un discurso donde también alertó contra el populismo, que "infantiliza" y "es muy contagioso", aseguró.

"Un gran presidente"

Feijóo, encargado de presentar a Rajoy en un acto al que acudieron numerosos cargos del partido y la Xunta, cree que "Mariano puede predicar la política de adultos porque la practicó antes" y defendió además que "no hay otra política". Destacó el "saber estar, saber llegar y saber marchar" como cualidades claves para un político y Rajoy las cumplió. "Fue un gran presidente" de España y está en la "galería de grandes líderes europeos", afirmó.