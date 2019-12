Prisión sin fianza para el detenido por la muerte de la joven Marta Calvo

El juzgado número 2 de Alzira, en funciones de guardia este viernes, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto responsable de la muerte de la joven Marta Calvo, de la que se perdió la pista el pasado 7 de noviembre en el municipio valenciano de Manuel.

La causa está abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de posterior calificación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que indicó que la magistrada de guardia se inhibirá de las diligencias en favor del juzgado de primera instancia e instrucción de Alzira, que instruye esta causa.

Jorge Ignacio P.J., de 38 años, llegó sobre las 12.30 horas protegido por agentes de la Guardia Civil al juzgado, donde fue recibido por varios vecinos entre insultos y abucheos.

El hombre se entregó este miércoles de madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, localidad cercana a Manuel, donde tenía una casa alquilada en la que había quedado a través de internet con la joven, que mandó a su madre su ubicación por WhatsApp.

Desde dos días después, el 9 de noviembre, la chica figura como desaparecida. Las tareas de búsqueda, con participación de hasta 150 efectivos de distintos servicios de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, se extendieron también a l'Olleria, donde el sospechoso también vivió en otra casa de alquiler.

Según las mismas fuentes, la Guardia Civil ni ha realizado ni tiene previsto trasladar al sospechoso a Manuel para llevar a cabo una reconstrucción de los hechos, un trámite que requiere presencia judicial.

En una primera declaración, el principal sospechoso de lo que se investiga como una muerte violenta confesó ante los agentes que había "desmembrado" el cuerpo de la joven y lo había arrojado a varios contenedores. Su versión de los hechos, según adelanta Las Provincias, es que la joven habría muerto el mismo día de su desaparición durante una "fiesta blanca", término que el hombre utiliza para referirse a la práctica sexual con consumo de cocaína, después de comenzar a sufrir convulsiones.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana mantiene como principal hipótesis que la joven sufrió una "agresión física" que "podría haber conllevado su muerte violenta", según informó el delegado, Juan Carlos Fulgencio, en una rueda de prensa convocada de urgencia este miércoles.

No se considera violencia de género

El asesinato de Marta Calvo no se incluye en las estadísticas de mujeres víctimas mortales por violencia de género porque la Ley Integral de 2004 solo considera víctimas a aquellas mujeres que hayan sido agredidas por sus parejas o exparejas y a sus hijos menores.



El crimen ha suscitado el debate sobre si debería considerase víctima de violencia de género a aquellas que sufren cualquier tipo de violencia, no solo en el ámbito de las relaciones afectivas.



En el Pacto del Estado contra la Violencia de Género, que no ha podido aplicarse por el cambio de legislatura, se acordó adaptar la legislación al Convenio de Estambul del Consejo de Europa para ampliar el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serlo, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata o la mutilación genital femenina.



Tan solo una cuarta parte de las 290 medidas del pacto se han puesto en marcha, mientras que han quedado paralizadas el resto, sobre todo aquellas medidas que requieren reformas legales.



Entre las voces que han defendido incluir el asesinato de Marta Calvo como crimen machista está la de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra: "Forma parte de esas agresiones a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha dicho.



La ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 establece que es aquella que "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia".



Desde 2014, son considerados también víctimas de violencia de género los hijos menores de edad de las mujeres que sufren este tipo de violencia.