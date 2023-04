Las principales asociaciones de jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo.

Así, lo exponen la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un comunicado conjunto.

De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el diagnóstico y las reclamaciones, porque quieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo.

Jueces y fiscales exponen su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia, que consideran que es "la cenicienta", y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía".

Lamentan que todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, lo que consideran que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.

Explican que tras las reuniones "decepcionantes" con Justicia el 31 de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la huelga de letrados, anunciaron su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión", ya que concluyeron sin avances y solo con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo.

Para las organizaciones que justifican la huelga, no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería "dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".

El "abandono" de la Justicia

Para los jueces y fiscales, esta convocatoria se produce en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, "desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora".

"No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas", concluye.

Huelga de funcionarios: los sindicatos y Justicia reanudan este lunes las negociaciones

El comité de huelga de los funcionarios de Justicia y el Ministerio reanudan este lunes las negociaciones tras los "tímidos avances" alcanzados en la reunión del pasado jueves, cuando se sentaron a la mesa por primera vez para intentar desbloquear el conflicto laboral que da lugar a la huelga indefinida que empezó el 17 de abril en busca de una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración (LAJ) –de hasta 450 euros al mes– y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

"El lunes esperamos que el Gobierno presente una oferta económica concreta", apuntaron los sindicatos en un comunicado. Por parte del comité de huelga acudirán los representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT; y por parte de Justicia, un equipo liderado por el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo.

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado a Europa Press que tras la reunión del jueves las posturas entre el Ministerio y los sindicatos permanecen alejadas, por lo que todavía no hay un acuerdo para poner fin al conflicto laboral y desconvocar la huelga indefinida.

El pasado jueves, a la salida de aquella reunión, el comité de huelga indicó que "tras cinco horas de negociación" se habían producido "tímidos avances en relación con el retraso de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa para dar cabida a la negociación y también en materia de carrera profesional y clarificación de funciones".

Primera reunión "decepcionante"

En declaraciones a la prensa a las puertas del Ministerio, José Luis Fernández, de STAJ, y Luis Calero, de CCOO, calificaron de "decepcionante" aquella primera reunión al no haber recibido ninguna propuesta concreta por parte del Ministerio.

El presidente nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, aseguró, sin embargo, que habían apreciado un "compromiso" por parte del equipo de Llop de "aplazar o de retrasar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa" para "dar cabida" a la negociación.

Por su parte, Antonio Lozano, de UGT, recalcó que "más allá de la buena intención" que habían visto en el Ministerio, no podían "subrayar nada". "Esto va a ser una negociación compleja", añadió entonces.

En concreto, los sindicatos reclaman una subida salarial en línea con la aprobada para los LAJ, que consiguieron un incremento de hasta 450 euros al mes. Asimismo, instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque –a su juicio– impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Y, además, solicitan una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la Administración de Justicia.

"Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden, pero que además sirven para que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas en la ley orgánica y que se nos retribuyan de manera justa. Queremos también participar en el proceso de modernización de la Justicia. Queremos que se negocie la Ley de Eficiencia Organizativa", explicó Jordán, en la manifestación celebrada el pasado miércoles en el centro de Madrid.

Segunda huelga en Justicia en 2023

El pasado viernes la huelga alcanzó su quinta jornada, una en la que, según los sindicatos convocantes, ya se acumulaban "decenas de miles de juicios" y 3,5 millones de expedientes paralizados. De acuerdo a sus datos de seguimiento, entre el 85% y el 90% de los 45.000 funcionarios de Justicia se habían sumado a la huelga.

Desde el Ministerio, sin embargo, registraron una participación del 18,5% en las provincias, ciudades autónomas y órganos centrales gestionados directamente por el Departamento dirigido por Pilar Llop.

La de los funcionarios es la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero –y hasta marzo cuando hubo acuerdo– estuvo en huelga el cuerpo de letrados. Para poner fin a aquel parón fueron necesarias cerca de una decena de reuniones, una de ellas de más de 15 horas.

Aunque finalmente aquella negociación desembocó en acuerdo, el pacto adoptado por Justicia llevó a otros sectores de la Administración a pedir revisiones salariales, incluido el de los funcionarios y ahora también el de los jueces y el de los fiscales, que podrían impulsar el tercer parón del año.