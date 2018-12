Los primeros indicios apuntan a que Laura Luelmo murió de forma violenta

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva) ha ordenado este lunes por la tarde el levantamiento del cadáver de la joven zamorana Laura Luelmo, hallado en una zona próxima a El Campillo (Huelva), en donde continúan trabajando los expertos de la Guardia Civil.

La magistrada que se ha hecho cargo de la investigación se ha desplazado hasta la zona y en torno a la siete de la tarde ha ordenado el levantamiento del cadáver, que había sido encontrado hacia el mediodía y que ha sido identificado como el de Laura Luelmo por los rasgos y un tatuaje en el torso, según han informado fuentes de la investigación.

Minutos más tarde, un vehículo de una funeraria salía con el cadáver de la joven, al que se le practicará la autopsia para poder determinar las causas de su fallecimiento. Según han señalado fuentes oficiales de la investigación a la Cadena Ser, los primeros indicios descartan que la muerte de la joven haya sido accidental y apuntan a una muerte violenta por cómo apareció el cadáver, semidesnudo y oculto bajo unas ramas.

Laura Luelmo vivía en El Campillo desde hace pocos días, después de que el pasado 4 de diciembre se incorporara a la plantilla del instituto Vázquez Díaz de Nerva, una localidad cercana, para hacer una sustitución de la especialidad de Plástica.

El pasado miércoles por la tarde la joven abandonó la vivienda en la que residía ataviada con ropa deportiva sin que desde entonces se supiera nada más de su paradero.

Vecinos de El Campillo se concentran en repulsa por la muerte de la profesora

Vecinos de El Campillo, así como personas que han participado en la búsqueda de Laura Luelmo durante estos días se han concentrado este lunes por la noche en la localidad en repulsa por esta muerte.La concentración, a las puertas del centro multifuncional de la localidad, ha tenido como principales protagonistas el silencio y la indignación de unos vecinos que aún no llegan a entender cómo ha podido pasar algo así en un pueblo tranquilo como es El Campillo.No es este el único pueblo de la comarca de la Cuenca Minera en el que se llevarán a cabo concentraciones por lo sucedido, ya que el Ayuntamiento de la vecina Zalamea La Real ha convocado una para este martes a las 11:00 horas y en Nerva, localidad donde Laura Luelmo estaba cubriendo una sustitución como profesora de Plástica en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz, se llevará a cabo otra dos horas más tarde.En cuanto al IES, la dirección ha comunicado que a las 11:00 horas realizarán, en apoyo a los familiares de Laura, un acto de condolencia al que invitan a familias y al alumnado. También, por las redes sociales está circulando una convocatoria para que los centros educativos que así lo deseen guarden este martes a las 12:00 horas un minuto de silencio en memoria de esta joven.Precisamente las redes sociales, se han llenado de mensajes de condena a la violencia contra las mujeres. "Por un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa vuelva sana y salva", "Correr sin miedo y no correr por miedo" y "No es no", son algunas de las consignas que más se han compartido.