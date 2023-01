El primer juicio ya tiene sentencia: 7 años y 10 meses de cárcel para el 'yonki del dinero'

El primer juicio por la macrocausa de Imelsa ya tiene sentencia: la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a siete años y diez meses de prisión al que fuera gerente de la extinta empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado yonki del dinero por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica.

En esta pieza, cuya vista comenzó en mayo del pasado año, se han juzgado irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el yonki del dinero era titular del 40% de forma encubierta. La sala ha impuesto a Benavent una condena similar a la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba ocho años y tres de prisión para el acusado.

El juicio llegó tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento –en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos– y comprendió varios apartados.

Entre ellos, un presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008. En este apartado, la sala ha absuelto a todos los procesados de un delito de malversación de caudales públicos: Benavent; el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat; el exalcalde de Moncada con el PP y exvicepresidente de la corporación provincial, Juan José Medina, para quien el ministerio fiscal pedía cinco años de cárcel, y al PP como responsable civil subsidiario.

La pieza de Thematica se ha dividido en cuatro apartados: el de las campañas electorales del PP; la adjudicación del servicio de Bibliobús de los veranos de 2008 y 2009 a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València y este mismo servicio para las pedanías en 2010 y para el verano de 2010 –en este último no llegó a promoverse–; el evento Metamorphosis en el MuVIM y la actividad desarrollada en torno a la empresa Berceo Mantenimiento con vistas a un blanqueo de capitales.

En el banquillo de los acusados además de Benavent, Medina y García Barat han sido juzgadas cinco personas más: la jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura, Francisca Tamarit; los administradores de varias mercantiles que admitieron al inicio de la vista los hechos por los que habían sido procesados: José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez, responsables de sociedades que realizaron facturas por trabajos no realizados, y José Estarlich, que fue al igual que Jaime José Úbeda administrador de la mercantil Bercero, cuya propiedad real era del yonki.

La sala ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión en los condenados que admitieron los hechos así como reparación del daño, ya que dos consignaron parte o el total del dinero reclamado como responsabilidad.

Marcos Benavent, el 'yonki del dinero', durante el juicio. EUROPA PRESS

Nulidad de las grabaciones

El tribunal ha rechazado la nulidad y exclusión del procedimiento de las grabaciones de los dos pendrives y otras intervenciones telefónicas que pedían las defensas, que alegaban vulneración del derecho a la intimidad e irregularidades en la cadena de custodia.

La sala subraya que las grabaciones fueron efectuadas por el propio Benavent con una grabadora y dos teléfonos móviles, y que se realizaron a lo largo de los años 2004 a 2007, sin que este comunicara ninguna manipulación ni "ante los agentes de la UCO, una vez que se practicó su audición en su presencia, y que fue ratificada en el Juzgado de Instrucción", señala el tribunal, que añade que, por el contrario, "reconoció y admitió tanto la autoría como el contenido los audios".

Para la sala, ha quedado probado que Themática Events SL empezó a recibir contratos públicos de Imelsa, sin expediente administrativo ni publicidad después de que Benavent y el gerente de esa empresa, García Barat, urdieran un plan preconcebido –y un entramado societario– y comenzaran "a utilizarla para sus fines personales, amañando adjudicaciones de contratos de forma fraudulenta, para aprovecharse económicamente de los contratos" en beneficio propio, lo que supuso el desvío de fondos públicos y perjuicio patrimonial a la administración pública.

Marcos Benavent tras conocer su condena de 7 años: "No esperaba este castañazo"

El exgerente de Imelsa y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, ha asegurado este martes, tras conocer la sentencia del primer juicio de Imelsa, que "no esperaba este castañazo" y ha confiado en que un futuro recurso logre una rebaja de la condena.

"No me esperaba este castañazo, no tenía ni escrito de defensa en este juicio. Yo no creo en las casualidades –ha declarado–. Hoy era el día previsto para mi declaración (en el segundo de los juicios del caso Imelsa, que comenzó este lunes). No nos admitieron muchas pruebas. Recurriremos, porque hay muchas cosas que no vemos claras".

Sobre su posible entrada en prisión, Benavent ha admitido que no quiere que eso ocurra y que confía en el recurso. "Que entren los malos –ha bromeado–. Como si quieren pedirme 800 años".

Preguntado por si cree que habría resultado mejor para él mantener una actitud colaboradora con la Justicia, como hizo en el inicio del caso, Benavent ha respondido que no: "Hubiesen condenado a muchos y quizá alguno que ha sido absuelto estaría condenado".

"Hemos destrozado a mucha gente, por eso vuelvo a pedir perdón; mi anterior defensa era salpicar y perjudicar al mayor número de personas", ha asegurado antes de insistir en la manipulación de las grabaciones que hizo durante años y que dieron origen a esta causa.

Sobre esta cuestión, su letrado, Juan Carlos Navarro, ha explicado a los periodistas que la sentencia no ha entrado a valorar cómo se obtuvieron las grabaciones que sustentan esta macrocausa y ha señalado que fundamentará sobre esta cuestión parte de su próximo recurso.