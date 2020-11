Los Presupuestos del Gobierno siguen adelante con el apoyo de Bildu, ERC y Cs

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el primero diseñado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ha superado este jueves con holgura su primera votación en el Pleno del Congreso a derrotando las enmiendas de totalidad que pedían su retirada.

En concreto, 198 diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, el PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Exuste han tumbado las enmiendas apoyadas por 150 votos del PP, Vox, Junts, la CUP, el BNG, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

Las siete enmiendas a la totalidad, aunque basadas en motivos dispares, se han votado de una tacada, ya que todas reclamaban lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

La votación ha puesto fin a dos días de debates parlamentario que arrancaron este miércoles al mediodía con la presentación del proyecto por arte de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.

A diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, provocando la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de ese año, ahora los dos socios se han asegurado superar esta votación con una holgada mayoría, superior incluso a la de la investidura de Pedro Sánchez.

Eso sí, esta votación sólo garantiza la tramitación de los Presupuestos y ahora el PSOE y Unidas Podemos deberán sellar acuerdos para asegurarse que el proyecto acaba aprobado por las Cortes Generales.

De hecho, tras superar este debate de totalidad el proyecto de Presupuestos pasará a analizarse en ponencia (a puerta cerrada) y en la comisión correspondiente para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

La fase definitiva tendrá lugar en el Pleno del Congreso de la semana del 30 de noviembre, donde se irán debatiendo y votando cada una de las secciones de los Presupuestos. Ahí el Gobierno necesita una mayoría estable para superar todas las votaciones ya que no hay una votación de conjunto, sino que el rechazo de las cuentas de un ministerio provoca el derribo de todo el proyecto.

El PSOE defiende los pactos con Bildu... aunque con críticas de Barbón

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha justificado este jueves los pactos alcanzados con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu y por los que estas formaciones han rechazado las enmiendas de totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Lo ha hecho incidiendo en que son partidos democráticos que cuentan con la legitimidad que les da haber sido elegidos por los ciudadanos.



Lastra ha dedicado buena parte de su intervención en el debate de totalidad de las cuentas públicas para el próximo ejercicio a cargar contra el PP entre otras cosas por haber calificado estos Presupuestos como "extremistas y radicales" cuando son, según sus palabras, "los más progresistas de la historia".



BARBÓN. El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reconocido este jueves que le gustaría que el Gobierno "no tuviera que llegar a multipactos" con fuerzas como Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. "Me hubiera gustado más que el PP hubiera colaborado para no tener que llegar a este tipo de acuerdos", ha enfatizado.



Mientras, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho este jueves que lo único que espera de EH Bildu es que "pidan perdón a los españoles" por el "daño que le hicieron a este país".



PP. Por su parte, vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha solicitado a los barones del PSOE que "ejerzan su fuerza" para "intentar evitar la deriva absolutamente radical" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).