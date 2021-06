Los presos del 1-O prevén salir de prisión este miércoles a las 12 horas

Los nueve presos del 1-O prevén salir de prisión este miércoles a las 12.00 horas, según ha explicado el abogado Jordi Pina en declaraciones a los medios al salir de la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ha señalado que hay "margen suficiente" para que el Tribunal Supremo (TS) comunique a las prisiones la resolución de los indultos por la mañana para que puedan salir a las 12 horas, como ha avanzado 'El Món'.

Pina, que ejerce la defensa del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha aclarado que salir a esta hora está "consensuado" con el resto de presos del 1-O.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos que previsiblemente se publicarán en el BOE el miércoles, y después el Supremo tiene que notificar la excarcelación a las prisiones.

El abogado ha visitado a sus clientes en prisión este martes por la tarde, y ha dicho que les ha encontrado "de una manera muy diferente a estos casi cuatro años" desde que entraron en la cárcel.

Pina ha añadido que si el miércoles a las 12 horas no ha llegado a las cárceles la notificación de los indultos, los presos "saldrán igualmente con permiso".

"Si por cualquier circunstancia, que no quiero pensar el Supremo no fuese ágil a la hora de dar la orden de excarcelación, obviamente saldrán mañana igualmente a las 12 tirando de los permisos que tienen", y ha señalado que a todos les quedaban días de permiso por gastar.

En ese caso, los presos tendrían que volver unos días más tarde a la cárcel para firmar la notificación del indulto y quedar en libertad definitivamente.

INDULTO PARCIAL Y REVERSIBLE. Sobre el hecho de que los indultos sean parciales y reversibles en caso de reincidencia, ha reprochado que "más que un indulto acaba siendo una suspensión de la ejecución de la condena condicionada a no volver a delinquir".

"Pienso que no es una buena solución, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha mantenido las inhabilitaciones por tiempos de entre 9 y 13 años, pienso que esto ya era suficiente", y ha considerado que no era necesario condicionar los indultos a que no vuelvan a delinquir en los próximos años.