Presidentes del PSOE recelan de la llamada de Feijóo a debatir sobre financiación

La invitación a participar en un encuentro de presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación lanzada por el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibida con recelos por parte de sus homólogos en Asturias, Aragón y Extremadura, comunidades presididas por miembros del Partido Socialista que advierten que no participarán en el foro si se articula como un "frente" para "atacar" a otras comunidades o al Gobierno central.

Este martes, los presidentes socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Aragón, Javier Lambán; y Extremadura, Guillermo Fernández Vara; han salido al paso del anuncio de Feijóo, que, durante su discurso en el Debate del Estado de la Autonomía del pasado miércoles, avanzó la celebración de un foro el próximo 2 de noviembre en Santiago que reunirá a los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura.

Sin embargo, los mandatarios socialistas en Extremadura, Asturias y Aragón han advertido que el encuentro no puede convertirse en un "frente" para atacar al Gobierno y otras comunidades.

También se ha referido al encuentro el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha afirmado que no ha sido invitado por Feijóo, con quien, dice, mantuvo una conversación hace "pocas semanas".

El primero en salir al paso ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha aseverado que no cuenten con él para la cumbre sobre financiación prevista en Santiago de Compostela sobre la reforma del sistema de financiación autonómica si alguien pretende ver "cómo atacamos a otras comunidades autónomas o al Gobierno".

Sobre dicha reunión, en la que está confirmada la presencia de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja o Cantabria, ha agregado que "incluso no está mal" que se pueda hablar de financiación, "pero no en términos contra nadie". "Conmigo desde luego en eso que no cuenten", ha insistido.

"No participaremos de ningún frente"

También ha recogido el mensaje del presidente extremeño su homólogo en Asturias, Adrián Barbón, que manifiesta en su perfil de Twitter su coincidencia con Fernández Vara.

"No participaremos de ningún frente contra el Gobierno u otras CC AA. La postura de Asturias siempre ha sido buscar posiciones comunes con otras Comunidades en materia de financiación, no la confrontación, para afrontar el reto demográfico", ha publicado Barbón.

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha manifestado que la reunión convocada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el 2 de noviembre, en Santiago de Compostela, de ocho presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación autonómica no puede ser utilizada "para fines frentistas contra el Gobierno de España, para hacer política anticatalana" o para tratar de "condicionar" la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

De ser así, "iremos por muy mal camino", ha esgrimido Lambán, que ha solicitado "ser todos mucho más cautos a la hora de plantear los objetivos de esta reunión, que no es un foro que se haya sacado de la manga mi buen amigo Alberto Núñez Feijóo, sino que es continuidad de otros que se han desarrollado con anterioridad, el último de ellos, en Zaragoza, en septiembre de 2018".

Lambán ha subrayado que estas reuniones "se han planteado siempre en términos estrictamente circunscritos al problema que nos afecta, de considerar que la financiación no se puede establecer por unidad de habitante, sino por el coste que la prestación de los servicios genera en cada lugar, que es mucho más alto por habitante en Aragón que en Andalucía o Comunidad Valenciana", ha esgrimido. Por eso, ha opinado que es una reunión "que procede" y que si se celebra en esos términos "será un éxito".

Por último, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no le ha invitado a la reunión que mantendrá con otros presidentes autonómicos con motivo de la financiación, aunque ha recordado que ellos ya hablaron hace "pocas semanas".

El 'president' ha aprovechado para indicar que la cuestión territorial de la financiación "no se debe abordar en ningún caso desde la confrontación entre territorios, pero hablar entre presidentes autonómicos y sociedades es muy positivo", opina.

Feijóo afirma que no hará "reunión frentista" contra nadie sobre financiación

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el encuentro previsto el próximo 2 de noviembre en Santiago de Compostela con otras siete comunidades sobre financiación autonómica no es una "reunión frentista" ni contra el Gobierno central ni contra la Generalitat y quien diga lo contrario está "manipulando".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha asegurado que no hay "ninguna desconfirmación" de asistencia y ha descartado que se busque una confrontación, después de que el aragonés Javier Lambán afirmara que de este encuentro se debe excluir "cualquier tentación frentista" hacia el Gobierno de España o hacia otras comunidades.

"Aquí no hay ningún frente contra nada y no se hace reunión contra nadie", ha insistido, sino que se trata de un encuentro que ya mantuvo en el pasado con seis presidentes autonómicos, al que se incorporan dos más, con el objetivo de firmar un documento en el que estén "todos de acuerdo" para aportar a la reforma del sistema de financiación "desde el sosiego y la tranquilidad".

Por eso, cree que este documento puede ser "útil" y constituir un "buen servicio a la gobernabilidad de la nación".

Ha destacado que en este encuentro entre Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura, cinco presidentes son del PSOE, dos del PP y uno regionalista por lo que no se reúnen para hacer "frente a nadie", sino para lograr un "documento consensuado".

Además, ha recordado que este tipo de reuniones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, pero con solo seis presidentes, ya se celebraron con Gobiernos de Mariano Rajoy y hubo acuerdos, por lo que no ve por qué no puede haberlos ahora.

Por otra parte, sobre la propuesta de descentralización de sedes institucionales que ha planteado el Gobierno ha pedido un "debate serio, riguroso y sosegado, para saber de qué se está hablando" y "ocurrencias, las justas" porque no cree que el principal problema de España sea este.

En todo caso, ha dicho que si se plantea alguna propuesta la Xunta se pronunciará al respecto, pero "si la cuestión es transferir de Madrid a Barcelona, este planteamiento no tiene nada que ver, es otra cosa, es la bilateralidad entre la Generalitat y el Gobierno central".

Si se trata de esto, ha pedido que "por favor, no utilicen el resto de comunidades autónomas para solventar los problemas entre ERC y el PSOE".