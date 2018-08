El PP recurrirá al Constitucional si el Gobierno aprueba el decreto para exhumar a Franco

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha arremetido este miércoles contra la urgencia de exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se crea "capacitado" para "reabrir lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años".

"¿Se cree con mayor legitimidad para tomar decisiones que las que tomaron el señor Fraga, el señor Suárez, el señor Carrillo en su momento, creando paz, concordia y generando una Transición ejemplar en toda Europa?" ¿Eso es lo que Sánchez con 84 diputados quiere ahora revertir?", se ha cuestionado García Egea en declaraciones a Efe.

El número dos del PP ha confirmado que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno finalmente aprueba el decreto ley y ha señalado que no apoyará la convalidación del mismo en el Congreso, si bien no ha querido especificar si su partido votará en contra o se abstendrá, como hará Ciudadanos.

"URGENCIAS" DEL PSOE. Pero también ha insistido en que el PSOE ha gobernado buena parte de los 40 años de democracia y nunca había sido "urgente desenterrar los restos de Franco". "No compartimos la urgencia de algo que ocurrió hace 40 años", ha apostillado.

"Quizás sea urgente para Pedro Sánchez presentar este decreto, no porque sea necesario para mejorar la vida de los españoles, sino para mantener su fragilidad parlamentaria y contentar a sus socios: para eso, sí es urgente", ha manifestado.

Tras señalar que la figura del decreto ley "no se ha creado para solucionar las urgencias del señor Sánchez o del PSOE", ha dicho que por ese motivo el PP recurrirá esta medida ante el Tribunal Constitucional y hará lo mismo con todos los decretos que no sean urgentes, como ya hizo cuando el Gobierno lo empleó en el caso del Consejo de Administración de RTVE.

"Todo lo que intente disfrazarse de urgencia, que realmente es una urgencia para él, va a ser recurrido por nosotros", ha advertido.

Ni en este caso ni en el resto de decretos que Sánchez "pretenda traer para solucionar su fragilidad parlamentaria disfrazándolo de urgencia" –ha señalado– va a encontrar la colaboración del PP.

"Estamos viendo a un presidente débil, preso de sus compromisos con aquellos que le hicieron presidente, y no vamos a permitir que las urgencias de Sánchez por seguir en la Moncloa sean disfrazadas de urgencias", ha zanjado.

GOBIERNO DE SÁNCHEZ. Según su criterio, la decisión de Sánchez de "reabrir viejos debates que ya quedaron enterrados hace 40 años" responde a dos cuestiones fundamentales: "al peaje que debe pagar por el hecho de que sus socios le hicieron presidente" y porque "tiene que mirar al pasado porque no tiene proyecto de futuro".

García Egea ha considerado que Sánchez "está más preocupado del pasado que del futuro", porque sabe que no va a volver a encontrar el mismo consenso con el que accedió a la Presidencia del Gobierno a través de una moción de censura.

Así las cosas, el dirigente del PP cree que Sánchez puede o "hacer una política seria, rigurosa y mirando al futuro y presentar su programa de una vez por todas para España" o "seguir en manos de los nacionalistas, los separatistas y los populistas, que es por lo que parece que ha optado este verano".

En cualquier caso, ha emplazado a Sánchez a que, "en vez de gobernar por real decreto y anunciar medidas por la puerta de atrás", convoque ruedas de prensa para que "la gente empiece a aprenderse el nombre" de sus 17 ministros.

"Seguro que los españoles hoy no serían capaces de recitar uno o dos ministros del Gobierno de Sánchez –ha ironizado–, y eso da buena cuenta de que desde que fueron nombrados se esconden todos, no sabemos en qué escondite, para no tener que dar la cara por cuestiones por las que creo que no se están preocupando".

Además, ha emplazado a Sánchez a "tener la valentía" de acudir al Congreso a plantear el debate sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Y ha insistido en pedirle que "no alimente viejos debates de hace 40 años" con los que "parece que quisiera retrotraer a la España en blanco y negro del enfrentamiento y la confrontación".