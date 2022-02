Castilla y León | Mañueco quiere gobernar en solitario pero no descarta a Vox

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y aspirante del PP a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este lunes que su intención es buscar un "gobierno en solitario", aunque ha asumido igualmente que no descarta tener que formar uno de coalición tras "dialogar y negociar" con otras formaciones, sin descartar a Vox.

En una entrevista con Onda Cero, Mañueco ha subrayado que el peso de la negociación recaerá en el PP de Castilla y León y ha negado que él haya recibido consigna alguna de la dirección nacional de su partido para no mencionar a Vox o no incluir a ese partido en este proceso. "Efectivamente", ha contestado al ser preguntado por si el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, puede opinar pero no decidir.

Sobre lo ajustado de la victoria del PP, que ha conseguido 31 procuradores (+2) frente a los 28 del PSOE (-7) y los 13 de Vox (+12), Mañueco ha afirmado en otra entrevista en Telecinco que "el que mete el gol, aunque sea en el minuto 93, es el que ganar", en un símil futbolístico que hace referencia al gol con el que el Real Madrid consiguió una Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

En esa misma entrevista, Mañueco casi ha descartado la opción de la repetición electoral, que sólo se produciría por una "situación excepcionalísima" que no se le pasa por la cabeza ahora mismo y ha hablado de que su idea es impulsar un gobierno "para los próximos 4 años", según ha dicho.

Sobre esta misma cuestión de la repetición, en otra entrevista con Radio Nacional, Mañueco ha afirmado que actuarían con "absoluta insensatez" si tomaran una decisión así.

Se ha negado a hablar de "líneas rojas" respecto a Vox, aunque sí ha citado algunas cuestiones que ve como consolidadas en Castilla y León, como el diálogo social con patronal y sindicatos o la educación concertada y la libertad de elección de centro. "Más que de líneas rojas, hay que hablar de los problemas y las soluciones", ha indicado.

En ambas intervenciones ha manifestado que su intención es reunir este martes a la dirección autonómica del PP y comenzar el diálogo con el resto de formaciones con el PSOE, con el que no descarta el entendimiento: "Claro que lo contemplo", ha dicho, aunque posteriormente ha vinculado el éxito de las conversaciones con la "capacidad" que tengan sus interlocutores para "flexibilizar" sus posiciones.

En este sentido, ha explicado que le hubiera gustado tener un apoyo más elevado y aplicar directamente el programa del PP, pero ha asumido que tendrá que dialogar, sin que por el momento se haya producido contacto directo alguno, sino únicamente una "aproximación indirecta" entre personas del entorno de su partido y de Vox, según ha reconocido.

Preguntado por la apelación del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, a la cara de vicepresidente de la Junta que se le ha puesto al candidato Juan García-Gallardo, Mañueco ha indicado que "a veces en la noche electoral se dicen cosas", pero lo que cree que toca ahora es hablar de un "acuerdo programático".

"El resultado electoral es el que es, no he elegido esta situación", ha resumido sobre el necesario diálogo, antes de afirmar que "sólo los elegidos" han conseguido mayorías absolutas, pero "una victoria es una victoria", sin entrar a analizar si ha alcanzado la expectativa que se fijó al convocar estas elecciones, en pos de la estabilidad que ahora tendrá que volver a trabajar.

VOX. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Fring, ha insistido este lunes en la intención del partido al que representa de formar parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León que surja tras las elecciones de este domingo y ha garantizado que no facilitará un gobierno en solitario del PP ni se prestará a ser "muleta de nadie".

Pese a que no ha querido detallar qué consejerías le gustaría gestionar sí ha señalado que Vox tendría que contar con al menos la misma representación que tuvo Ciudadanos en las pasadas elecciones con resultados similares a los de la formación a la que representa que ha logrado 13 escaños en este adelanto electoral.

FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a Alfonso Fernández Mañueco (PP) por la victoria de su partido en las elecciones de Castilla y León y se ha mostrado convencido de que la región "seguirá con el mejor presidente".

En un mensaje en sus redes sociales tras el escrutinio al 99 %, el presidente gallego, el único de los cinco del PP que gobierna con mayoría absoluta, asegura que "los castellanoleoneses han hablado y han elegido la gestión y la experiencia que solo ofrece el Partido Popular".

"Castilla y León seguirá con el mejor presidente, centrado en su tierra", concluye Núñez Feijóo su mensaje, a la espera de que este lunes opine sobre los pactos que tendrá que buscar Fernández Mañueco para lograr la investidura ya que su victoria no alcanza los 41 diputados que marcan la mayoría en la Cámara regional.

GÉNOVA. Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este lunes que son las siglas y la papeleta del partido las que ganan las elecciones, aunque esa lista esté encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco. Además, ha pedido dejar de hablar de "cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie", en alusión a la crisis por el control del PP de Madrid.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea ha criticado que cuando se pierde o no se gana con "suficiente intensidad", no sea "culpa del candidato sino de Pablo Casado", pero cuando "se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid" en ese caso el líder del PP no tenga "nada que ver". A su entender, las críticas deben ser "coherentes" y hay que acabar con este "juego de palabras".

PSOE. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha negado que se abra un cambio de ciclo tras las elecciones en Castilla y León que han proclamado vencedor al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, porque los populares "han obtenido una victoria pírrica", mientras que el PSOE se ha quedado a "15.000 votos del PP".

Sobre la posible dimisión de Tudanca dijo que "analizarán la campaña y tomarán la mejor de las decisiones".