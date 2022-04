El PP inicia la era Feijóo con los retos de unirse y reconquistar el poder

Sevilla, la ciudad donde Manuel Fraga reformuló Alianza Popular hace 32 años para convertirse en el PP e impulsar a José María Aznar hacia la Moncloa, reeditará este viernes un congreso que comparte buena parte de la esencia de aquella cita de marzo de 1990. Toca, como entonces, cerrar una etapa de crisis y levantar un nuevo proyecto alrededor de una figura reconocida, consolidada y respetada: la de Alberto Núñez Feijóo. A él le corresponde reconstruir el PP tras la era Casado, cerrar heridas, reagrupar a los votantes y reconquistar el poder perdido estos años.

Para ello, contará con un apoyo unánime. El congreso, en cierto modo, está diseñado para que Feijóo sea aclamado, un respaldo que ya tenía antes, pero que reforzó durante su recorrido por las 17 comunidades autónomas explicando su proyecto a los afiliados.

Bajo el lema Lo haremos bien, la cita arranca este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de la capital andaluza, donde no faltará prácticamente nadie: habrá atril para todos los barones, presidan o no la comunidad; para los principales cargos institucionales en España y Europa; para el presidente saliente, Pablo Casado; y se reforzará esa imagen de unidad con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy, que también tendrán minutos de micro.

El congreso también incluirá un homenaje a su refundación de 1990 en Sevilla, cuando Fraga cedió el testigo a Aznar con la célebre frase "ni tutelas ni tutías".

LA DIRECCIÓN. Con casi todo el pescado vendido en lo referido a la figura de Núñez Feijóo, el interés del cónclave se centra en saber el equipo del que se rodeará para esta nueva etapa. Este jueves desveló que la riojana Cuca Gamarra, actual portavoz en el Congreso y coordinadora general del partido, será la secretaria general. Pero del resto del equipo se espera que no haya pistas hasta la tarde de este viernes.

En todo caso, Feijóo buscará perfiles con "experiencia en la gestión" y "trienios" a cuestas, a los que les guste la política de "decibelios bajos". Algunos quizás recibiesen en las últimas horas la llamada del presidente, pero fiel a su estilo y su hermetismo, es posible que algunos dirigentes no sepan nada hasta este viernes.

Feijóo conversó estos días con los barones territoriales del PP, a los que ha pedido una terna de nombres que podrían formar parte de los 35 vocales del comité ejecutivo nacional y los 30 de la junta directiva que se conocerán en el congreso. Habrá que ver cuáles de esas propuestas incorpora el todavía presidente de la Xunta, que en el caso del comité de dirección optará por un equipo de su estricta confianza.

Proyecto

Feijóo quiere un partido de Estado, integrado por gente con experiencia en gestión, trienios en la política y con perfiles de bajos decibelios

En las filas del PP dan por sentado que volverán a primera línea miembros del partido que tuvieron responsabilidades en los gobiernos de Aznar y de Mariano Rajoy, si bien en el caso de algunos exministros es más fácil que tengan hueco en la Oficina del Presidente, el comité asesor ajeno a la estructura orgánica del PP que reunirá a personalidades de alto nivel que podrán hacer aportaciones al partido desde el anonimato.

LOS GALLEGOS. Con la vuelta de un gallego al frente del Partido Popular —el tercero tras Fraga y Rajoy— crecen también las posibilidades de que lleve a gente de confianza de la Xunta o del PPdeG para su equipo en Madrid. Este mismo jueves, tras el Consello da Xunta, reconoció esa posibilidad. Es más, la dio por hecha.

"Creo que sí debe haber miembros del Gobierno [gallego] que puedan asumir secretarías ejecutivas a nivel nacional porque los conozco muy bien y pueden aportar mucho a la política nacional", dijo. Y aunque evitó dar nombres, a nadie se le escapa que en la Xunta hay conselleiros que están muy ligados a su figura y que incluso le acompañaron como asesores desde sus inicios al frente del Ejecutivo autonómico. Es el caso del vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, también amigo personal del dirigente popular.

Feijóo recordó que es perfectamente "compatible" seguir en el Ejecutivo autonómico como conselleiro y ocuparse de alguna secretaría ejecutiva en el PP. Pero ya ve más difícil la posibilidad de que algún miembro de la Xunta la deje para acompañarle en su salto a la política nacional, ya que defiende que el Ejecutivo gallego exige una dedicación absoluta.

También se da por hecha la presencia de perfiles del PPdeG, y aunque la intención de Feijóo es integrar a todo el PP y todo el territorio nacional, no hay que olvidar que no es un político que comulgue con las cuotas.

EL PROYECTO. Feijóo llega al congreso tras reunir 55.580 avales al formalizar su candidatura, un récord absoluto en la historia del partido que refuerza ese mensaje de unidad. Porque ese es uno de los grandes objetivos: que queden "muchas fotos" de "unidad y pluralidad" y hacer, si no una refundación, sí un reinicio del PP.

Ese nuevo partido que perfila Feijóo no se basa en pactos con terceros, sino que aspira a reunifiar todo el centroderecha bajo su paraguas. Eso sí, hasta conseguirlo, tendrá que lidiar con un Vox que en tiempos de Casado acabó cercando al Partido Popular. La receta para volver a tener mayorías como las de Aznar o Rajoy, forjadas con 11 millones de votos, pasa por reconquistar todo ese espacio.

El XX Congreso Nacional del PP dibujará además el primer cartel electoral con Feijóo como líder. Será el del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que aspirará a mantener su puesto en San Telmo en unos comicios que pueden ser en junio o en otoño.

Equipo

El presidente llevará cargos de la Xunta y el PPdeG de su total confianza y rescatará nombres que ejercieron ya con Aznar y Mariano Rajoy

Por último, será una cita para cerrar heridas. Mientras sangren, la unidad pretendida por el líder gallego será inviable. Y en ese sentido será clave el discurso de esta tarde de Pablo Casado, pero también hay muchas miradas puestas en la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que compartirá mesa con los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Ceuta, con Feijóo como moderador.

En este tiempo, Ayuso, denunció una persecución en su contra y pidió "prescindir" de quienes estén involucrados, al tiempo que ha rechazado pactos con el PSOE, una vía que Feijóo quizás tenga sobre la mesa explorar. Por eso, es vital saber si Ayuso seguirá marcando perfil propio incluso en la gran fiesta de Feijóo.

Galicia. "La política no es señalar sucesor por decreto"

El proceso de sucesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia ya está activado. Oficialmente solo a nivel orgánico, tras su renuncia a la presidencia del partido que este viernes se hace efectiva; pero oficiosamente también su relevo en la Xunta inició la cuenta atrás. En todo caso, este mismo jueves quiso desmarcarse del proceso y de cualquier tutelaje. "La política no es señalar por decreto a un sucesor", zanjó a preguntas de los medios tras el Consello.



Feijóo marca distancia: "Ya no presido el PP"

En la Xunta se da por hecho que será Alfonso Rueda quien lo sustituya, mientras que en el PPdeG será Miguel Tellado quien asuma las riendas de forma interina hasta buscar una solución. Que esta sea con un congreso o con otro nombramiento ya no le corresponde a un Feijóo que marcó distancia. "Yo no soy presidente del PPdeG. A mí no me corresponde trasladarlo". Y añadió que no estaría "bien visto" que "empezase a tomar decisiones" de este calado "en el último tiempo" al frente de la formación gallega.



Nuevo presidente: todo apunta a mayo

Feijóo tampoco quiso anticipar cuándo dejará la Xunta ni adelantó el foro elegido para anunciarlo (la semana que viene va al Parlamento). En todo caso, sus tiempos apuntan a una dimisión a lo largo de este mes que llevaría a que la Xunta de Galicia contase con nuevo presidente ya en el mes de mayo. "Llevo toda la vida tomando decisiones y comunicándolas" pero "cuando están maduras".