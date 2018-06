El PP rompe su pacto con el PNV y presentará enmiendas a sus propios Presupuestos

El grupo parlamentario del PP ha pedido este lunes retrasar una semana la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y presentará enmiendas en el Senado a sus propias cuentas, con lo que el Presupuesto deberá volver al Congreso para su debate y aprobación definitivo.

Tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha investido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PP ha decidido ahora introducir cambios en los Presupuestos de 2018, que fueron aprobados en el Congreso con el apoyo del PNV.

El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado que su formación ha pedido retrasar una semana el debate de los vetos al Presupuesto, previsto para este martes, así como aplazar hasta el próximo lunes el plazo para registrar enmiendas parciales a las cuentas.

La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Alta, y también en la Mesa del Senado, garantiza que estas peticiones salgan adelante.

Barreiro ha argumentado que los senadores no pueden discutir el proyecto presupuestario en el Pleno del Senado sin que haya sido nombrado el nuevo ministro de Hacienda, y ha puntualizado que "no parecería lógico" que el ministro en funciones, Cristóbal Montoro, acuda a defender un presupuesto que ya ha asumido el PSOE.

Urkullu considera que si las enmiendas del PP quieren variar las inversiones pactadas con el PNV será un "ejercicio de revanchismo y de venganza"

Tanto Barreiro como el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, han señalado que las nuevas enmiendas que el PP quiere incluir persiguen "mejorar" el texto y no van en contra de nadie.

Han incidido en que estas iniciativas no habían podido ser introducidas por su pacto con el PNV, pero que una vez roto, nada les impide hacerlo. No obstante, Hernando ha dejado claro que no habrá cambios en el acuerdo sobre pensiones cerrado con los nacionalistas vascos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que si las enmiendas del PP quieren variar las inversiones pactadas con el PNV será un "ejercicio de revanchismo y de venganza", y ha recordado que el viernes habló con el expresidente Rajoy y éste no le transmitió "reproche alguno" por el respaldo vasco a la moción de censura.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho que las posibles enmiendas del PP "castigarían a la sociedad vasca, no al PNV", y que "les sacará aún más del tablero político".

Villegas (Cs), afirma que su formación no entrará ni en "guerras" ni en "venganzas" por unos Presupuestos que ellos siguen considerando buenos

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, también ha acusado a los populares de mantener una actitud de "vendetta", "revanchista" y de "pataleta" contra el PNV y con el PSOE, mientras el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha dicho que el PP se convertirá en un "gran vengador".

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que su formación no entrará ni en "guerras" ni en "venganzas" entre partidos con los Presupuestos que ellos siguen considerando buenos, y que si se plantean enmiendas, como ha anunciado el PP, votarán aquellas que crean que mejoran las cuentas públicas.

Foro Asturias, por su parte, ha advertido de que sólo se alineará con el PP en caso de que los cambios no afecten a los intereses de Asturias.

El retraso de la tramitación parlamentaria en el Senado supone que el debate de los cinco vetos registrados a las cuentas (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu) sea la próxima semana, con lo que el debate de enmiendas parciales podría posponerse a la del 18 de junio y la discusión en Pleno se retrasaría más allá del 19 de junio previsto inicialmente.

Además, una vez que el Pleno del Senado apruebe el nuevo texto presupuestario éste deberá pasar nuevamente por el Pleno del Congreso para ser debatido y votado.

En este sentido, las nuevas iniciativas que la mayoría absoluta del PP saque adelante en la Cámara Alta podrían ser rechazadas en el Congreso con una mayoría simple liderada por el PSOE.