El PP elude concretar una abstención junto a Cs pero coincide en sus demandas

El PP ha evitado pronunciarse sobre la propuesta del líder de Cs, Albert Rivera, de plantear una abstención conjunta en la investidura de Pedro Sánchez, aunque coincide en las reclamaciones al secretario general de los socialistas sobre política territorial, modelo constitucional y economía. Después de una reunión de más de dos horas en el Congreso entre Rivera y el presidente del PP, Pablo Casado, a petición del líder 'naranja', fuentes populares han insistido en que "la pelota continúa en el tejado de Pedro Sánchez", aunque no aclara en un comunicado si aceptaría una abstención técnica con Ciudadanos.

El PP, añade el texto, mantiene su posición "marcada por la coherencia, la firmeza y el sentido de Estado. A la salida de la reunión, Rivera ha señalado que ha ido "todo muy bien" y en otro comunicado su formación tampoco ha concretado si cuenta con el apoyo del PP para esta iniciativa que ha presentado este lunes, un día antes de que el rey acabe la ronda de consultas previa a una hipotética investidura.

El líder del PP no se compromete con la abstención con condiciones que plantea Cs y explicará su posición tras verse con el Rey

Ciudadanos también ha subrayado que es Sánchez quien "tiene que mover ficha" y dar una respuesta a las tres condiciones que ha puesto el partido naranja 'in extremis' para facilitar que siga en la Moncloa y evitar la repetición de las elecciones: romper el pacto de gobierno con los nacionalistas en Navarra, planificar la aplicación del 155 en Cataluña y no subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Sánchez, añade el comunicado de Cs, "no puede pretender engañar a los españoles negando la realidad" porque, según este partido, en Navarra hay un gobierno del PSOE con los nacionalistas, en Cataluña existe "un nuevo desafío separatista que llama a la desobediencia" y el programa de gobierno del PSOE recoge disparar el gasto y subir impuestos a las familias y a los autónomos.

Casado y Rivera se reunirán este martes con Felipe VI en la última jornada de la ronda de consultas en la que el monarca deberá decidir si propone o no un candidato a la investidura.

El Rey decidirá este martes si propone o no candidato a la Presidencia del Gobierno tras concluir la ronda de contactos con los partidos políticos en una jornada en la que recibirá al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y también conocerá las posiciones del PP y Ciudadanos después de la oferta de la abstención lanzada este lunes por Albert Rivera.

Felipe VI abrió este lunes, a una semana de que acabe el plazo para la convocatoria de nuevos comicios si no se logra investir un presidente, una nueva ronda de reuniones con los portavoces de los partidos con representación parlamentaria para sondearles sobre su posición ante una eventual sesión de investidura.

La fecha límite es el 23 de septiembre. Si para entonces no ha habido una investidura fructífera, las Cortes Generales se disolverán de forma automática y habrá nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre.

El primero en desfilar este lunes por la Zarzuela fue el diputado del PRC, José María Mazón, y el único apoyo con el que Sánchez cuenta si vuelve a someterse a un debate de investidura. A Mazón le siguieron, por este orden, los representantes de Compromís (Joan Baldoví), de Equo (Juantxo López de Uralde), UPN (Javier Esparza), CC (Ana Oramas), Yolanda Díaz (Galicia en Común), IU (Alberto Garzón) y el PNV (Aitor Esteban).



JUNTS ABRE LA SEGUNDA JORNADA DE CONSULTAS

Este martes las consultas continuarán a las diez de la mañana con Laura Borràs (Junts), Jaume Asens (En Comú, aliado de Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox) y Pablo Iglesias (Podemos). Por la tarde despacharán con Felipe VI, Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), que está citado a las 18.00 horas.