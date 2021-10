El PP crece tres puntos y conseguiría la mayoría absoluta junto a Cs y Vox

La vuelta a la normalidad del curso político ha tenido un impacto negativo para el Gobierno incrementándose de nuevo la tensión política. La encuesta del Instituto DYM para El Progreso realizada entre el 20 al 24 de octubre muestra que la intención de voto recupera la senda que marcaban los datos previos al verano. Así, el PP refuerza la primera posición con un crecimiento de 3 puntos y en este escenario la suma de fuerza de los populares, Vox y Cs podrían volver a alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Parte de la subida de los populares procede de Vox, que presenta su nivel de fidelidad y de trasvases más bajo y que pierde apoyos con respecto a la ola previa. Los buenos resultados del barómetro arrojados el pasado septiembre fueron un espejismo para el Ejecutivo que vuelve a perder un punto respecto a ese mes y baja la tasa de fidelidad de voto por debajo de la de los principales partidos (68,8%), mientras que la del PP destaca como la más elevada (87,1%).

Por su parte, el socio de la coalición, Unidas Podemos, sigue su tendencia de crecimiento colocándose en segunda posición (79%), en cambio el PSOE (69%) y Vox (78%) son los dos partidos que registran una mayor bajada.

En estimación de voto el barómetro arroja un despegue del PP que sube 3 puntos respecto a septiembre, logra una ventaja de más de 4 puntos sobre los socialistas y podría gobernar solo con el apoyo de Vox y Cs. UP recupera posiciones con una subida de 0,5 puntos y el resto de partidos registran una bajada, siendo el PSOE el que más desciende (1,3 puntos).

Todos los líderes políticos suspenden en valoración continuando la gallega Yolanda Díaz como la mejor valorada con un 4,2 de media. A continuación se encuentra Pedro Sánchez (3,6), Pablo Casado (3,4), Inés Arrimadas (3,3) e Íñigo Errejón (3,3). Santiago Abascal continúa siendo el peor valorado (2,9).

A nivel personal, los ciudadanos consideran que ninguno de los líderes actuales están capacitados para ser presidente del Gobierno. No obstante, el 30,4% de los encuestados considera que Sánchez será el próximo mandatario español, mientras que un 29% cree que lo será Pablo Casado.

