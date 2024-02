El PP busca taponar la polémica sobre la amnistía y el indulto condicionado

El PP ha buscado taponar la polémica abierta por la revelación de que Alberto Núñez Feijóo estaría dispuesto a conceder indultos condicionados en el procés y que estudió legalmente la amnistía antes de descartarla, denunciando una campaña orquestada y acusando a PSOE y Vox de hacer tándem para desgastarle.

Según publicaron más de una decena de medios citando fuentes del PP, Génova llegó a estudiar legalmente la amnistía durante 24 horas antes de rechazarla, y la visión de Feijóo para Cataluña incluye indultos en el procés, aunque con múltiples condiciones: rendir cuentas a la Justicia, arrepentimiento o renunciar al referéndum y la unilateralidad.

Sin negar estas informaciones, Feijóo recordó el domingo que el PP rechazó la amnistía y subrayó que no hay condiciones para los indultos: "He dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía (...), dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto".

Sin embargo, que en el marco de los contactos con Junts el PP se detuviese a estudiar legalmente la amnistía y que Feijóo defienda la necesidad de una vía para la reconciliación en Cataluña contrasta con la exigencia pública, y hasta en seis manifestaciones, de que todos los implicados del procés sean juzgados y cumplan sentencia.

Este contraste preocupa en el seno del PP por la dificultad de explicarlo a los votantes, como reconocen varias fuentes consultadas por Efe.

Además, ha sido objeto de críticas tanto de Vox, que rechaza la relación del PP con el independentismo catalán, como de la izquierda, que acusa a Feijóo de mentir o de ocultar información. Además, esta polémica ha aflorado después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont sostuviese en una carta enviada a eurodiputados que si hubiera permitido la investidura de Feijóo no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición, y de que avisara de que de eso hablarán "cuando toque" y que "todo se sabrá".

Cierre de filas en el PP

La dirección nacional del PP ha buscado dar carpetazo a la controversia. Miguel Tellado defendió este lunes en Informa Radio que se ha sacado de contexto la posición de Feijóo y que "hay una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y mostrar cierto contacto entre el PP y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido".

El portavoz del PP se refería a que no existieron negociaciones, porque contactos hubo y se reconocieron, matizan desde su equipo. Además, Tellado denuncia una "campaña de intoxicación del PSOE" y acusa a Vox de "hacer campaña para que al PP no le vaya bien".

En apoyo del líder del PP se han pronunciados también varios dirigentes autonómicos, que han coincidido en señalar que Feijóo siempre ha negado la amnistía y el indulto, sin que se haya producido giro alguno, y que es Pedro Sánchez quien ha cedido al "chantaje" de Carles Puigdemont y por eso es presidente del Gobierno.

No obstante, este cierre de filas no ha impedido que afloren las diferencias que existen en el seno del PP acerca de cómo relacionarse con JxCat o de cómo actuar ante la brecha que supuso el procés en Cataluña, más allá de la respuesta policial y judicial y de aplicación del artículo 155 que marcó la última etapa del Gobierno de Rajoy.

Como también señalaron fuentes del PP, Feijóo es favorable a mantener relación con Junts para acordar iniciativas políticas, como la ley de antiokupación, ante la que los independentistas se abstuvieron en el Senado.

Hablar con Junts provoca división. Génova lo hizo después de las elecciones del 23-J, y no ha querido hacer públicos los detalles. A aquel diálogo se opuso públicamente el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y Feijóo terminó dando marcha atrás a la decisión de incluir a JxCat en la ronda de contactos tras pedir públicamente Puigdemont la amnistía.

Ahora, cuando Junts se ha opuesto a la amnistía en el Congreso, el PP retoma la postura de tratar con ellos pese a voces como la de Isabel Díaz Ayuso, que en Telecinco dijo que con JxCat no iría "ni a la vuelta de la esquina". El líder del PP catalán guarda silencio, al menos por el momento. También JxCat ha evitado pronunciarse sobre las reuniones con el PP o la hipótesis de un indulto condicionado, aunque sí ha reivindicado que tiene "las manos libres para pactar" en el Congreso con quien considere.

Entre tanto, la campaña continúa en Galicia, donde a seis días de las elecciones el candidato del PP, Alfonso Rueda, está al borde de perder la mayoría absoluta según el CIS.

El Gobierno acusa al líder popular de "mentir" y le exige disculpas y explicaciones

La coalición de Gobierno atacó el lunes nuevamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber mentido a los españoles y haber intentado desestabilizar y desprestigiar al Ejecutivo en España y en Bruselas.

Así, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, acusó al líder del PP de haber "mentido a los españoles" y fomentado la crispación "con el único afán de desestabilizar" al Ejecutivo, y le pidió que pida perdón y dé explicaciones.

Por su lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también pidió explicaciones a Feijóo por convocar manifestaciones en la calle en contra de la amnistía e ir a las instituciones europeas a criticar, "no ya solamente al Gobierno español sino a España" mientras negociaba con Junts.

El Gobierno cargó contra la "mentira" e "hipocresía" del PP y contra el liderazgo de Feijóo y le exigió, en palabras de Montero, que "de explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts, que pida perdón por haber mentido a los españoles y por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al Gobierno y hacer ruido desde la mentira".

Con una postura algo más templada e irónica, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, valoró que Feijóo apueste por arreglar el conflicto catalán desde la política y se limitó a criticar su falta de coherencia.